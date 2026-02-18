Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Temel Fotoğrafçılık Eğitimi kapsamında kursiyerler bu kez sahaya çıkarak öğrendiklerini uygulama fırsatı buldu.

DENİZLİ (İGFA) - Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen gezi programında yaklaşık 80 kişilik ekip, Buldan ilçesinde bir araya geldi.

BÜYÜKŞEHİR'İN FOTOĞRAFÇILARI BULDAN'DA SAHAYA İNDİ



Fotoğraf sanatçısı Zeki Akakça'nın rehberliğinde düzenlenen saha çalışmasında katılımcılar, eğitim sürecinde edindikleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürme imkanı buldu.

Işık kullanımı, kompozisyon kurgusu, bakış açısı, alan derinliği ve doğru kadraj gibi temel fotoğraf teknikleri, ilçenin doğal ve tarihi mekanlarında uygulamalı olarak çalışıldı.



SAHA ÇALIŞMALARI SÜRECEK



Buldan'ın özgün mimarisi, tarihi sokakları ve doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleştirilen çekimlerde kursiyerler hem teknik becerilerini geliştirdi hem de estetik bakış açılarını güçlendirdi.

Eğitici olduğu kadar keyifli bir atmosferde tamamlanan saha gezisi, kursiyerlerin deneyim kazanmasına önemli katkı sağladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin sanat ve kültür alanındaki eğitim faaliyetleri kapsamında devam eden Temel Fotoğrafçılık Eğitimi, ilerleyen haftalarda farklı uygulama çalışmalarıyla sürdürülecek.

Eğitim sonunda ortaya çıkan en başarılı kareler ise düzenlenecek özel bir sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak.