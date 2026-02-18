İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek, toplum sağlığını korumak ve ekonomik tasarruf sağlamak amacıyla pazar alanlarında atıkların ayrı toplanmasına yönelik yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, çevresel sürdürülebilirliği desteklemek ve pazar alanlarında oluşan çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla yeni bir uygulama başlattı.

Çalışma kapsamında belediye ekipleri pazar esnafına gerekli bilgilendirmeleri yaparak uygulamanın detaylarını paylaştı.

Yeni uygulamayla birlikte pazar esnafına atıklarını bireysel olarak ayrıştırarak toplamaları gerektiği bilgisi verildi. Gün sonunda toplanan organik atıklar, kompost ve biyogaz üretiminde değerlendirilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tesisleri'ne sevk edilecek.

Belediye meclis kararı ile yürürlüğe giren 'Çevre, Temizlik ve Görüntü Kirliliğine İlişkin Emir ve Yasaklar Yönetmeliği' hükümleri gereğince uygulamanın gerekliliklerini yerine getirmeyen esnaf hakkında ise cezai işlem uygulanacak.

Hayata geçirilen uygulama hem çevre kirliliğinin azaltılmasına hem de atıkların ekonomiye yeniden kazandırılmasına katkı sunacak.