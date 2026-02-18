Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Çekirdek Eskişehir' projesi kapsamında düzenlediği 'Bir Gün Daha: Mezar Taşlarının Görsel Anlatısı' sergisi, sanatseverlerle buluştu. Yoğun katılımla gerçekleşen açılış, sanatın ölüm kavramıyla kurduğu derin ve düşünsel ilişkiye kapı araladı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Atatürk Kültür ve Sanat Kongre Merkezi'nde açılan ve toplam 20 fotoğraf ve 16 yazılı eserden oluşan seçki, görsel ve yazılı üretimi bir araya getirerek izleyiciyi pasif bir gözlemci olmaktan çıkarıyor.

Işığın gölgeyle kurduğu ilişki ve kelimelerin zamana direnen gücü sayesinde ölümün soğuk yüzü yeniden yorumlanıyor; karanlığın içinden süzülen bir sükûnet hissi mekâna yayılıyor.

Fotoğraf ve metin tekniklerinin iç içe geçtiği sergi, duyusal bir deneyim sunarak izleyiciyi atmosferin tam merkezine davet ediyor.

Sema Nur Tunçyüz ve Ezgi Çavuş'un düzenlediği özel buluşma, kâğıt ve mürekkebin açtığı alternatif ifade alanlarını görünür kılarken bağımsız üretimin çok sesliliğini de kutluyor.

Her bir eser, bir mezar taşının sessizliğinde saklı hikâyeleri gün yüzüne çıkarırken, yaşam ile ölüm arasındaki o ince ve kırılgan çizgiyi hatırlatıyor.