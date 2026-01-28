Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın öncülüğünde Sapanca Gölü kıyılarının vatandaşla buluşturulması için başlatılan Sapanca Park projesi kapsamında başlatılan çalışmanın ilk etabı tamamlandı.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ'nin Sapanca'da kıyı şeridini vatandaşla buluşturmak için başlattığı proje kapsamında 6 kilometrelik sahil boyunca toplam 89 kaçak iskele, mülk sahipleri ve vatandaşların da desteğiyle kaldırıldı ve ilk etap tamamlandı.

SASKİ'den yapılan açıklamaya göre sahil boyunca doğal dokuya uygun, vatandaşların ve ziyaretçilerin gölün doğasıyla buluşması için başlatılan projede toplamda 89 kaçak iskele kıyı şeridinden kaldırıldı. 89 iskelenin 61 yapı malikleri tarafından kaldırılırken, 28 tanesi SASKİ tarafından kaldırıldı.

Kaçak yapıların ortadan kaldırılması sürecinde ekiplere destek olan mülk sahipleri ve vatandaşlara teşekkür eden SASKİ, ilk etap çalışmasının bugün itibarıyla tamamlandığını açıkladı.

Bu kapsamda Sapanca sahilindeki 6 kilometrelik hatta bulunan tüm kaçak yapılar bulunduğu yerden kaldırıldı ve göl kıyıları tamamen temizlendi.

Bölgedeki sahil şeridinde şimdi ise sıra, bölgenin tabiatıyla bütünleşen, destinasyonun tahrip edilmesini önleyecek olan Sapanca Park Projesi'nin inşasına geldi.

Çalışma tamamlandığında Sakaryalılar ve Türkiye genelinden gelen tüm ziyaretçiler, Sapanca Gölü'nü boydan boya gezip dolaşabilecek, oluşturulacak sosyal donatı alanlarında doğal cennetin kıyısında keyifle vakit geçirecek.

SAPANCA GÖLÜ'NÜN GELECEĞE MİRAS BIRAKILMASI:

SASKİ'den yapılan açıklamada, 'Sakarya'mızın en büyük değeri olan Sapanca Gölü'müzün korunması, geleceğe miras bırakılması için başlattığımız kıyı şeridi temizleme çalışmalarında bugün itibarıyla neticeye ulaşılmıştır. Özveriyle çalışan ekiplerimiz, bölgedeki vatandaşlarımızın da katkı ve desteğiyle kıyı şeridinde, göl havzasının içerisine yerleştirilen toplamda 89 kaçak iskeleyi bulunduğu yerden sorunsuz şekilde kaldırmıştır. Süreç boyunca ekiplerimize büyük bir hassasiyetle yaklaşan, işlemlerin gerçekleştirilmesi için destek sunan tüm vatandaşlarımıza ve mülk sahiplerimize teşekkür ederiz' denildi.