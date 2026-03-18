Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Turgut Özal Gençlik Merkezi'nin temel atma törenine katıldı. Başkan Er, 'Malatya'yı sporun merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz' dedi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi gençlik ve spor yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in 'Malatya'yı spor ve kütüphaneler şehri yapacağız' vizyonuyla kent genelinde 4 milyar lira değerinde gençlik ve spor yatırımı gerçekleştiriliyor.

Gençlik yatırımları kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Turgut Özal Gençlik Merkezi'nin temeli atıldı.

Temel atma törenine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in yanı sıra AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, BBP Malatya İl Başkanı Yüksel Duman, İl Müftüsü Ramazan Dolu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, siyasi parti temsilcileri ve meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

BAŞKAN ER: MALATYA DÜNDEN DAHA GÜÇLÜ HALE GELMİŞTİR

Turgut Özal Gençlik Merkezi'nin temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Biz göreve geldiğimiz günden bu yana 'Malatya sporun şehri olacak. Malatya kütüphaneler şehri olacak' dedik. Bu bizim en temel hedefimiz.

Elhamdülillah bugün geldiğimiz noktada Malatya, depremin yaralarını büyük ölçüde sarmış, dünden daha güçlü bir hale gelmiştir. İnşallah önümüzdeki süreçte çok daha iyi bir Malatya'yı hep birlikte göreceğiz' ifadelerini kullandı.

Kentte inşa edilen binaların; kütüphane ve tesislerin çok kıymetli olduğunu dile getiren Başkan Er, şunları kaydetti; 'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlarımızın güçlü destekleriyle ve yerelde tüm kurumlarımızla sağladığımız uyum sayesinde önemli bir mesafe kat ettik. Ancak asıl önemli olan, ayağa kalkan bu şehrin ruhunu korumak ve geleceğini doğru inşa etmektir.

Biz istiyoruz ki gençlerimiz dijital bağımlılığın esiri olmasın, kötü alışkanlıklara yönelmesin. Bunun yolu da onları iyiye, doğruya ve faydalı alanlara yönlendirmekten geçiyor. İşte bu yüzden gençlik merkezlerine, spor tesislerine ve kütüphanelere büyük önem veriyoruz' dedi.

BAŞKAN ER: GENÇLİK MERKEZİ GENÇLERİN BULUŞMA NOKTASI OLACAK

Bu kapsamda inşa edilecek olan Turgut Özal Gençlik Merkezi'nin önemli bir görev üstleneceğine dikkati çeken Başkan Sami Er, 'Temelini attığımız bu merkez, yaklaşık 6 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu, 5 bin 240 metrekare kapalı alana sahip modern bir yaşam merkezi olacak. İçerisinde spor salonları, çalışma alanları, kütüphaneler, çocuk oyun alanları, kafeteryalar ve çok amaçlı salonlar yer alacak.

Burası sadece spor yapılan bir alan değil; aynı zamanda düşünen, üreten, kendini geliştiren ve geleceğe hazırlanan gençlerin buluşma noktası olacak' bilgisini paylaştı.

Güçlü şehirlerin güçlü gençlerle inşa edilebileceğini belirten Başkan Er, 'Bu anlayışla Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin sağlıklı, bilinçli, üretken ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Gençlik merkezlerimiz ve spor yatırımlarımız kapsamında şu ana kadar yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Planlanan yatırımlarla birlikte bu rakamı 4 milyar liraya çıkararak Malatya'yı sporun merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Üniversitemizin karşısında inşa ettiğimiz spor köyü projesiyle de bu vizyonumuzu daha ileriye taşıyoruz. Aynı zamanda Malatya'nın spor ve kültür ajandasını oluşturarak ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe ev sahipliği yapacağız' ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Ramazan Dolu'nun dua etmesinin ardından Turgut Özal Gençlik Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.