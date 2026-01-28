İstanbul'da Şile Limanı'na gelen iki kuğu, rüzgarsız havayı ve limandaki sakinliği fırsat bilerek huzur içinde gezindi. Nadir görülen anlar vatandaşların ilgisini çekti.

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Şile Limanı, doğanın zarif misafirlerine ev sahipliği yaptı.

Limana gelen iki kuğu, rüzgarsız hava ve balıkçı teknelerinin azlığı sayesinde liman içerisinde sakin şekilde dolaştı.

Şile'de nadir rastlanan bu manzara, sahilde bulunan vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Kuğuların liman içindeki huzurlu gezintisi, çevrede bulunanların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ortaya çıkan görüntüler, doğayla iç içe anların Şile sahilinde her zaman sürprizlere açık olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.