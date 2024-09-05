Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca Kırkpınar’da bu yıl 7’ncisi düzenlenecek olan PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı alanını inceledi.SAKARYA (İGFA) -Bu yıl 7'ncisi Sapanca Kırkpınar’daki Fuar Alanı’nda düzenlenecek PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, 11-14 Eylül tarihlerinde kapılarını ziyaretçiye açacak.

Türkiye’de sektörün en büyük fuarlarına 20 ülkeden 200 firma, binlerce sektör ilgilisi katılacak ve Türkiye ile dünyadan binlerce ziyaretçi ağırlanacak.

Sapanca Kırkpınar’daki fuar alanını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, organizasyon sınırlarındaki altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.

Alemdar’a, Sapanca Belediye Başkan Nihat Arda Şahin, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Şafak Başoğlu, meclis üyeleri, Fuar Koordinatörü Hüseyin Remzi Adıyaman ve Büyükşehir bürokratları eşlik etti.

Sakarya’nın sektörde iddialı olduğunu ve doğru hamlelerle üst sıralara yükselmesini hedeflediklerini ifade eden Başkan Alemdar şöyle dedi: “Peyzaj uygulamaları hepimizin hoşuna giden içimizin açıldığı, bulunduğumuzun ortamı güzelleştiren uygulamalar. Biz Sakarya olarak bu sektörde varız. Doğru hamlelerle Sakarya’nın peyzaj sektöründe daha üst sıralara geleceğine inanıyorum. Burada üretici ve tüketici buluşacak. Ciddi bir satış bekleniyor ve bu iş Sakarya’mıza önemli bir ekonomik katkı sunuyor. Fuar alanımız can damarımız Sapanca Gölü’nün hemen yanında. 20 farklı ülkeden ziyaretçi bekliyoruz. Sektördeki yerimizi güçlendirmek ve Sakarya’nın tanıtımı için çok kıymetli bir iş. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz”

Başkan Alemdar, “Yerli, yabancı tüm misafirlerimizi bekliyoruz” vurusu yaparak fuar alanında alt ve üst yapı işlemlerinin Büyükşehir ekiplerince tamamlandığını söyledi.