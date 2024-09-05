Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den bu yana sosyal hizmetlerin Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştırılmasında çok büyük adımlar atıldığını kaydetti.İSTANBUL (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen, iş dünyasından yöneticilerin katıldığı "Uluslararası Hayırseverlik Günü Buluşması"nda yaptığı konuşmada, sosyal sorumluluk projeleri konusunda iş dünyasıyla istişarelerde bulunmanın kendileri için oldukça anlamlı olduğunu söyledi.

Toplantının devlet ve özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla düzenlendiğini ifade eden Göktaş, "Vakıflar, devlet ve millet olarak ortak bir bilincin gelişmesine, sosyal adaletin ve toplumsal bütünleşmenin tesisine büyük katkı sağlar." diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin açtığı yaraları, ülke olarak büyük bir dayanışma örneği göstererek sardıklarına dikkati çeken Göktaş, "Asrın felaketini asrın fedakarlıklarıyla, dayanışmasıyla göğüsledik. Devletimizin tüm kurumları, özel sektörümüz, sivil toplum kuruluşlarımız başta olmak üzere bütün Türkiye, el ele vererek yardım ve destek amacıyla seferber olduk." ifadelerini kullandı.

Göktaş, kurumsal hayırseverlik ile sosyal sorumluluk projelerinin kalkınmaya ve refaha katkı sağlamanın yanı sıra kurumlara artı değer kazandırdığını vurgulayarak, yapılan araştırmaların sosyal sorumluluk projeleri yürüten firmaların daha çok tercih edildiğini de ortaya koyduğunu dile getirdi.

"931 KIZ ÖĞRENCİYE BURS, STAJ, İSTİHDAM İMKANI VE MENTÖRLÜK DESTEĞİ SAĞLADIK"

"Türkiye'nin Mühendis Kızları" projesiyle Limak Vakfı ile birlikte mühendis genç kızlara destek olduklarının altını çizen Göktaş, bu kapsamda 931 kız öğrenciye burs, staj, istihdam imkanı ve mentörlük desteği sağladıklarının bilgisini verdi. Bakan Göktaş, "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar" projesinde ise Sabancı Vakfı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile UNDP'nin destekleriyle genç kadınların sosyoekonomik hayata katılımlarına destek olduklarını kaydetti.

Toplantının sosyal sorumluluk projelerine yeni işbirlikleri kazandırmasını da temenni eden Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 2002’den bugüne kadar sosyal hizmetlerin ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırılmasında çok büyük adımlar atıldı. Bakanlık olarak, yürüttüğümüz çalışmalarla talep odaklı hizmet anlayışından, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde görüp tespit ettiğimiz arz odaklı hizmet anlayışına geçtik. Bu noktada özel sektörün yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri büyük önem arz ediyor." dedi.