Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak toplu taşıma hatlarının güzergah ve saatlerinde yeni düzenlemelere devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda 7, 8-B ve 11 numaralı toplu taşıma hatlarında yeni düzenlemeler gerçekleştirdi. Tüm yeni düzenlemeler 17 Kasım Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

Vatandaşlara güvenli ve hızlı ulaşım imkânı sunmak amacıyla son olarak 3 farklı hatta düzenleme gerçekleştirildi. Tüm bu yeni düzenlemeler 17 Kasım Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

7 NUMARALI HAT YENİDEN HİZMETTE

Yeni düzenlemeyle daha önce iptal edilen '7' numaralı Demokrasi Meydanı-Yıldıztepe-Terminal hattı, vatandaşlardan gelen yoğun taleplerin ardından yeniden hizmet vermeye başlayacak.

11 VE 8-B'YE YENİ DÜZENLEME

Yine aynı şekilde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda '11' numaralı Ofis Garaj- Hızırtepe-Et Balık hattı Serdivan'ın Yazlık bölgesine kadar uzatılırken '8-B' numaralı Ofis Garaj-Şeker Mahallesi-Yazlık hattında ise belirli saatlerde güzergah değişikliğine gidildi. Bu kapsamda 8-B hattı saat 08.10, 12.15 ve 18.15 seferlerinde Yazlık Şeker Sokak güzergahından geçecek.