Azerbaycan'dan dönüş için havalanan C-130 askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hv. Ulş. Uzm. Çvş. Emre Sayın, Balıkesir'deki askeri ve dini törenlerle toprağa verildi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, il protokolü ve şehidin ailesi, Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hv. Ulş. Uzm. Çvş. Emre Sayın'ın naaşını 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen askeri törenle karşıladı.

Şehit Sayın için Zağnos Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Vali İsmail Ustaoğlu, protokol üyeleri, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından şehit Emre Sayın, Başçeşme Şehitliği'ne defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir protokolü ve vatandaşlar, şehit için dualar ederek ailesine başsağlığı dileğinde bulundu