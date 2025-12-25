Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ADARAY, metrobüs ve belediye otobüsleriyle her gün 60 binden fazla yolcuyu güvenli ve konforlu bir şekilde taşırken hijyen standartlarından ödün vermiyor. Araçlar, tutacaklardan koltuklara kadar her noktası düzenli olarak detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarıyla hijyenik hâle getiriliyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada maksimum memnuniyeti sağlamak adına çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Vatandaşların her gün daha güvenli, hijyenik ve konforlu bir yolculuk ortamına ulaşması için belediye otobüsleri, metrobüsler ve ADARAY her gün detaylı temizlikten geçiriliyor.

Haftanın 7 günü ADARAY ile birlikte 130belediye otobüsü ve metrobüsler vatandaşlara güvenli, konforlu ve hızlı ulaşım sağlamak amacıyla yollarda oluyor. Gün içinde 20-25 sefer yaparak günlük 60 binin üzerinde yolcu taşıyan araçlar, seferlerini tamamladıktan sonra gerçekleştirilen detaylı temizlik ve dezenfeksiyonla yeni güne tertemiz bir başlangıç yapıyor.

GECE BOYUNCA SÜREN TİTİZ DEZENFEKSİYON

Ulaşım hizmetlerinin sabahın ilk ışıklarından gecenin geç saatlerine kadar süren yoğun temposu, temizlik ekiplerinin gece boyunca yürüttüğü titiz dezenfeksiyon çalışmalarıyla tamamlanıyor. Şehrin dört bir yanında yolcuların temas ettiği tutacaklar, koltuklar, kapı girişleri ve tüm yüzeyler özel tekniklerle sterilize ediliyor. Dezenfeksiyonun ardından araçlar havalandırılarak iç mekân hava kalitesi artırılıyor ve otobüsler yeni güne tamamen hijyenik bir şekilde hazırlanıyor.

Büyükşehir ekiplerinin düzenli ve titiz temizlik çalışmaları sayesinde belediye otobüsleri hem gözle görülen hem de gözle görülmeyen kirlerden arındırılarak ulaşımda hijyen ve güvenlik standartlarını en üst seviyeye taşınıyor.