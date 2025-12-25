Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabulünde yaptığı konuşmada Gazze, Suriye ve küresel krizlere dikkat çekerek, Türk diasporasının Türkiye'ye ekonomik ve diplomatik katkılarının önemini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini Beştepe Millet Sergi Salonu'nda kabul etti.

Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaşanan insani drama ve bölgesel krizlere dikkat çekerek, küresel ölçekte dayanışma ve kardeşliğin önemine vurgu yaptı.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'nin büyük bir yıkıma uğradığını belirten Erdoğan, 'Gazze'de 2 milyonu aşkın Filistinli son derece zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyor' dedi. Suriye'de ise 14 yıllık mücadelenin ardından halkın, sabotajlara rağmen ülkesini yeniden ayağa kaldırmak için yoğun bir çaba gösterdiğini ifade etti.

Avrupa'dan Asya'ya kriz ve belirsizliklerin arttığı bir dönemde olunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bela ve musibet rüzgârları karşısında yıkılmamak için her zamankinden daha fazla dayanışmaya, daha fazla kardeşliğe ihtiyaç duyuyoruz' diye konuştu. Erdoğan, üç ayların ve Regaip Gecesi'nin, Gazze ve Filistin başta olmak üzere acı içindeki tüm coğrafyalar için huzur ve felaha vesile olmasını temenni etti.

'İsrail'in insanlık dışı saldırıları sebebiyle enkaz yığınına dönen Gazze'de, 2 milyonu aşkın Filistinli çok zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Konuşmasında Türk diasporasının gücüne de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yurt dışında yaşayan Türklerin, bulundukları ülkelerde on binlerce işletmeyle ekonomiye katkı sunduğunu, üretim ve yatırımda öncü roller üstlendiğini söyledi. Erdoğan, bu yapının Türkiye'nin ekonomisine, dış politikasına ve yumuşak gücüne önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Turizm verilerinin bu katkıyı açıkça ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, '2024 yılında elde ettiğimiz 60,5 milyar dolarlık turizm gelirinin 10,3 milyar doları, yurt dışındaki vatandaşlarımızın doğrudan katkısıyla oluştu. Türkiye'ye gelen 62,2 milyon ziyaretçinin 9,6 milyonu yurt dışında yaşayan kardeşlerimizdi' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracat, yatırım ve istihdam katkıları da dikkate alındığında, Türkiye'ye önemli hizmetler sunan 7 milyonu aşkın güçlü bir insan kaynağından söz edildiğini ifade etti.