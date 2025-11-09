Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Tüm Adapazarı Muhtarlar Derneği'nin kahvaltılı buluşmasında, şehrin ulaşım vizyonunu anlattı. Alemdar, Metrobüs, ADARAY ve raylı sistem projeleriyle toplu taşımanın öncelikli hale getirileceğini vurguladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Tüm Adapazarı Muhtarlar Derneği'nin düzenlediği kahvaltı programında, merkez ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi. Dernek Başkanı Fikret Adıyaman'ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Kemal Can Karslı ve çok sayıda muhtar katıldı.

Toplantıda muhtarların taleplerini ve bölgesel gelişmeleri dinleyen Başkan Alemdar, Sakarya'da toplu taşıma kültürünü güçlendirmeye yönelik vizyonunu paylaştı. Alemdar, 'Şehrimizdeki ulaşımın en önemli parametresi toplu taşımadır. Güvenli, ucuz ve konforlu bir toplu taşımayı hayata geçirmeye gayret ediyoruz' dedi.

Şehir genelinde ulaşımı kolaylaştıracak projeler arasında Metrobüs, ADARAY ve raylı sistem çalışmalarının bulunduğunu kaydeden Alemdar, ADARAY hattını Mekece'ye kadar uzatmayı ve Arifiye-Karasu arasında yeni bir tren yolu inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi. Başkan Alemdar, '1 milyon Sakaryalının toplu taşımada tüm alternatiflere sahip olması için tarihi bir süreç başlattık' ifadelerini kullandı.

Toplu taşımanın yanı sıra şehir kültürünü oluşturmak ve mahalleler arasındaki kardeşlik hukukunu güçlendirmek için de muhtarlara destek çağrısı yapan Alemdar, bölgedeki esnafı ziyaret ederek bereketli kazançlar diledi.