Ankara Keçiören Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Afet İşleri Müdürlüğü iş birliğinde 'İklim Değişikliği ve Afet Risk Yönetimi' konulu seminer düzenledi.

ANKARA (İGFA) - Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen programa; Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Cumhuriyet Halk Partisi Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, mahalle muhtarları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Keçiören Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan KEÇ-TİM arama kurtarma ekibi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE AFET RİSKLERİ UZMAN KATILIMCILARLA DEĞERLENDİRİLDİ

Küresel ölçekte etkileri giderek artan iklim değişikliği ve buna bağlı olarak ortaya çıkan olası afet risklerinin yönetimi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen seminer, AFAD Başkanlığı Afet Risklerini Azaltma ve Önleme Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan'ın moderatörlüğünde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkanı Hikmet Eroğlu, ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ercan, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Yücel ve ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Meltem Şenol Balaban'ın katkılarıyla gerçekleştirildi.

'HAZIRLIKLI OLURSAK RİSK AZALIR'

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, programda yaptığı konuşmada şunları söyledi: 'Bugün burada; geleceğimizi, çocuklarımızı ve yaşadığımız şehri, sahip olduğumuz tüm değerlerle birlikte korumak için bir araya geldik. Çünkü iklim değişikliği artık gelecekteki bir tehdit değil, tam tersine bugün nefesimizde, toprağımızda, suyumuzda hissettiğimiz bir gerçekliktir. Son yıllarda hep birlikte şahit olduk. Bir bölgemiz sel ile boğuşurken, bir diğerinde ormanlar yandı; depremlerle sarsıldık, fırtınalarla mücadele ettik. Her afet bize bir kez daha gösterdi ki: Hazırlıklı olursak risk azalır; bilimle, akılla ve güçlü bir yönetimle hareket edersek geleceğimizi güvence altına alabiliriz. Biz de Keçiören'de tam bu bilinçle çalışıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki bir belediyenin görevi sadece yol yapmak, bina inşa etmek değildir. En önemli görev; insanını, doğasını ve şehrini geleceğe hazırlamak, yaşatmak ve sürdürülebilir bir kent haline getirmektir.'

'DAHA YEŞİL BİR KEÇİÖREN İLE TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAĞIZ'

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Semra Dinçer, düzenlenen farkındalık çalışmalarına verdiği katkılardan dolayı Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'a teşekkür ederek 'Bu gelecek hepimizin geleceği. Küresel iklim değişikliğinin yol açtığı su krizi artık dünyanın olduğu kadar bizim de en temel sorunlarımızdan biridir. Gelin bu ortak soruna hep birlikte çözüm üretelim.' dedi. Bu sürece topyekûn inanıldığında tüm zorlukların birlikte aşılabileceğini vurgulayan Dinçer, 'Daha yeşil bir Keçiören, su kaynaklarını daha özenle kullanan bir Keçiören ile tüm Türkiye'ye örnek olacağız.' ifadelerini kullandı.