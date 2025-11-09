Bursa'da Mudanya Kent Konseyi, Hayvan Hakları Çalışma Grubu ve Kadın Meclisi iş birliğiyle sokak hayvanlarına destek amacıyla ikinci el giysi etkinliği düzenledi. Elde edilen gelir, kış aylarında sokaktaki hayvanların beslenme ve bakımına aktarılacak.

BURSA (İGFA) - Mudanya Kent Konseyi, Başkan Ozan Kozan öncülüğünde Hayvan Hakları Çalışma Grubu ve Kadın Meclisi ile birlikte Mudanya Mütareke Alanı'nda sokak hayvanlarına destek amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Kış aylarında sokakta yaşayan hayvanlara yardım sağlamayı hedefleyen organizasyonda, Mudanya halkından toplanan ikinci el giysiler satışa sunuldu. Etkinlikten elde edilen gelir, sokak hayvanlarının beslenme ve bakım ihtiyaçları için kullanılacak.

Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Başkanı Cem Uzuntepe, etkinliğe destek veren Mudanyalılara teşekkür ederek, kış günlerinde sokakta yaşayan canlara bir nebze olsun destek olabilmek için bu faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevda Demirci ise, 'Kadın Meclisi olarak biz de sokaktaki canların sessiz çığlığına ses olmak istedik. Bu anlamlı organizasyonda yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz' dedi.

Etkinlikte, giysi bağışında bulunan ve alışveriş yaparak katkı sağlayan Mudanya halkına teşekkür edilerek, gelirin tamamının sokak hayvanlarının yararına kullanılacağı belirtildi.