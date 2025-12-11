İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 87,3 milyon TL'lik yatırımıyla hayata geçirilen bulvarın 1,5 kilometrelik ilk etabı İstikbal ve Seferihisar Caddeleri arasında trafiğe açıldı. Yol, araç, bisiklet ve yaya trafiğine hizmet verecek.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Güzelbahçe'de sahil bölgesindeki trafik sıkışıklığını çözmek amacıyla başlattığı 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı projesinde ilk etap tamamlandı. İstikbal Caddesi ile Seferihisar Caddesi arasındaki 1,5 kilometrelik bölüm araç trafiğine açıldı.

Bulvar, çift gidiş çift geliş 24,5 metre genişliğinde dört şeritli araç yolu, 2 metre genişliğinde bisiklet yolu, park cepleri ve yaya kaldırımlarına sahip. Ayrıca Fen İşleri ve İZBETON ekiplerinin çalışmalarının ardından Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından refüj ve kavşaklara kurakçıl bitkiler, ağaçlar ve taşlar eklenerek estetik bir görünüm kazandırıldı.

Projeyle 4 bin 342 metre yağmursuyu, 400 tekli ızgara ve 1.808 metre atık su hattı döşenerek altyapı sorunları giderildi. Yağmur suları Bozukiçi Deresi'ne, atık sular ise Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisi'ne yönlendirilecek. Yalı ve Maltepe Mahallesi sakinleri, yolun açılmasıyla trafikte ciddi rahatlama yaşandığını belirtirken, bulvarın yürüyüş ve bisiklet rotası olarak da bölgeye değer kattığını vurguladı. Projenin ikinci etabında yol, Maltepe Askeri Lisesi'ne kadar uzatılarak Mithatpaşa Caddesi'ndeki yoğunluk da hafifletilece