SAKARYA (İGFA) - Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde şampiyonluk hedefiyle ilerleyen Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, 13 Aralık Cumartesi günü Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda Çorlu Belediyesi'ni konuk edecek.

Kulüp Başkanı Enes Zengin, 'Her maçta salonumuz dolup taşıyor. Bu hafta da taraftarımızın desteği en büyük gücümüz olacak. Tüm basketbolseverleri takımımızı desteklemeye davet ediyoruz' diyerek, sporseverleri maça davet etti.

TARAFTARA ÜCRETSİZ

13 Aralık Cumartesi günü Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18.00'da başlayacak. Taraftarlara ücretsiz olacak kritik karşılaşmada Büyükşehir dev adamları namağlup serisini devam ettirmek için parkeye çıkacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin takımın başarılı form grafiği, şampiyonluk hedefi ve bu süreçte taraftar desteğinin kritik önemde olduğuna dair açıklamalarda bulundu.

BASKETBOLSEVERLERE DAVET

Kulüp Başkanı Enes Zengin açıklamalarında, 'Şampiyonluk hedefiyle başladığımız sezonda basketbol takımımız oynadığı sekiz maçın tamamını kazanarak namağlup yoluna devam ediyor. Takımımızın performansından çok memnunuz ve inşallah bu yıl hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız. Bu başarı, taraftarımızın basketbola olan ilgisini de artırdı. Her maçta salonumuz dolup taşıyor. Bu hafta en yakın rakibimiz Çorlu Belediyesi'ni konuk edeceğiz. Bu mücadelede en büyük gücümüz yine taraftarımız olacak. Tüm basketbolseverleri takımımızı desteklemeye, yanımızda olmaya davet ediyoruz' ifadelerini kullandı.