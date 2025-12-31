Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sakarya Üniversitesi ortaklığında hayata geçirilen 'Tasarrufta Gelecek Var' farkındalık projesinin eğitim kısmını üstlendi.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, 'Tasarrufta Gelecek Var' projesi kapsamında SAÜ Sosyoloji Bölümü öğrencileri ile bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında eğitim alan öğrenciler, su ayak izini azaltmak için sahaya inerek vatandaşları bilgilendirecek.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencilerine yönelik düzenlenen programda, suyun hayati önemi ve tasarruf stratejileri detaylı sunumlarla aktarıldı.

SU KAYNAKLARININ GELECEĞİ KONUŞULDU

Proje kapsamında SASKİ uzmanları tarafından verilen eğitimde, küresel sorun haline gelen su kıtlığı, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi, su ayak izi ve sürdürülebilir su yönetimi gibi kritik başlıklar ele alındı. Teorik bilgilerin yanı sıra, evlerde uygulanabilecek basit ama etkisi büyük pratik tasarruf yöntemleri de öğrencilere anlatıldı.

GELECEĞİN SOSYOLOGLARI SUYUN DEĞERİNİ ANLATACAK

Eğitimi başarıyla tamamlayan üniversite öğrencileri, projede aktif rol alarak sahaya inmeye hazırlanıyor. Edindikleri bilgileri vatandaşlarla buluşturacak olan gençler, toplumda su tasarrufu bilincini artırmak için birebir iletişim kuracak.