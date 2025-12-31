Cambridge International ve Global School partnerliğiyle dünya standartlarında eğitim sunan Gökkuşağı Koleji, 3-4 Ocak 2026 tarihlerinde Bursa Kampüsü'nde düzenleyeceği bursluluk sınavıyla geleceğin liderlerini keşfetmeye hazırlanıyor.

BURSA (İGFA) - Eğitimde 28 yıllık deneyimiyle ulusal ve uluslararası başarıları bir araya getiren Gökkuşağı Koleji, Bursa Kampüsü'nde gerçekleştireceği bursluluk sınavı ile akademik başarısı yüksek öğrencileri global bir eğitim yolculuğuna davet ediyor. Bursluluk Sınavı, 3-4 Ocak tarihlerinde Özlüce'de bulunan modern kampüs yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

İstanbul Gelişim Üniversitesi ile aynı kurumsal yapı ve vizyonu paylaşan Gökkuşağı Koleji, sahip olduğu 65'ten fazla uluslararası akreditasyon ile öğrencilerini dünya üniversitelerine hazırlayan güçlü bir eğitim köprüsü olmayı amaçlıyor.

Gökkuşağı Koleji Bursa Kampüsü tarafından düzenlenecek bursluluk sınavı, klasik ölçme-değerlendirme anlayışının ötesine geçerek öğrencilerin akademik seviyelerinin yanı sıra potansiyellerini de analiz etmeyi hedefliyor. Sınava katılan her öğrenci için kişiselleştirilmiş eğitim yol haritası oluşturulurken, başarı gösteren öğrenciler %100'e varan eğitim bursu ile Cambridge müfredatında eğitim alma fırsatı yakalıyor.

Gökkuşağı Koleji Bursa Kampüs Müdürü Gökhan Akıllı yaptığı açıklamada, hedeflerinin Bursa'dan mezun olan bir öğrencinin Londra'da, New York'ta ya da Tokyo'da aynı özgüvenle yol alabilmesini sağlamak olduğunu belirtirken, 'Bursluluk sınavımız, bu vizyona ortak olmak isteyen tüm başarılı öğrenciler için önemli bir fırsattır' dedi.