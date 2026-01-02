Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 2025 yılını rekor yatırımlarla tamamladı.

'Sağlam altyapı sağlam gelecek' hedefiyle yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, SASKİ marifetiyle 2025 yılı içerisinden nice yatırımları hayata geçirdiklerini ifade ederek, 'Göreve geldiğimiz ilk günden beri 'sağlam altyapı sağlam gelecek' hedefiyle hareket ettik. Suyun her damlasını korumak, Sapanca Gölü'müze sahip çıkmak ve vatandaşımıza kesintisiz hizmet sunmak için ara vermeden çalışıyoruz. Ballıkaya Barajı'ndan yeni su kaynaklarına, kayıp-kaçakla mücadeleden çevreci arıtma tesislerine kadar her alanda sahada olmaya devam edeceğiz. 2026 yılında da yatırımlarımız hız kesmeden sürecek' dedi.

Başkan Yusuf Alemdar öncülüğünde içme suyundan arıtma tesislerine, kayıp-kaçakla mücadeleden yeni su kaynaklarına kadar şehrin geleceğini garanti altına alan projeler art arda hayata geçirildi.

150 BİN ABONENİN TÜKETTİĞİ MİKTAR KADAR TASARRUF SAĞLANDI

Altyapı yenileme ve kayıp-kaçakla mücadele çalışmalarında kapsamında yıl içerisinde 11 milyon 515 bin metreküp su tasarrufu sağlandı. Bu miktar, yaklaşık 150 bin abonenin bir yıllık su tüketimine denk geliyor.

BİR YILDA 340 KİLOMETRE YENİ HAT ÖRÜLDÜ

Yıl boyunca şehir genelinde adeta bir altyapı seferberliği yürütüldü. Sadece 2025 yılı içerisinde 253 kilometre içme suyu, 60 kilometre kanalizasyon ve 27 kilometre yağmur suyu hattı inşa edildi. Toplamda 340 kilometreye ulaşan ağ ile Sakarya'nın altyapısı güçlendirildi.

49 MİLYON METREKÜP ATIK SU ARITILDI

Hat inşasının yanı sıra çevre koruma yatırımlarına büyük önem veren SASKİ, atık suların doğaya zarar vermesini engellemek için yoğun çaba sarf etti. Şehir genelindeki 8 atık su arıtma tesisinde (Karaman, Akyazı, Hendek, Geyve, Karasu, Kocaali, Taraklı ve Caferiye Paket Atıksu Arıtma Tesisi) yıl boyunca toplam 49 milyon 767 bin metreküp atık su, ileri teknolojik tesislerde arıtılarak doğaya sağlıklı bir şekilde deşarj edildi.

KAÇAK KULLANIMA GEÇİT YOK, 27 BİN ADRESE DENETİM

Usulsüz su kullanımına karşı denetimler sıkılaştırıldı. Yıl boyunca 27 bin 462 adreste kontrol gerçekleştiren ekipler, tespit ettikleri kaçak kullanımları engelleyerek 1 milyon 40 bin metreküp içme suyunun israfını engelledi.

BALLIKAYA BARAJI İSALE HATLARI İÇİN İHALE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Başkan Yusuf Alemdar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe'de yaptığı görüşmede masaya yatırdığı ve şehrin su geleceği için 'hayati' olarak nitelendirdiği Ballıkaya Barajı'nda beklenen adım atıldı. İhale süreci devam eden proje kapsamında barajdan suyu taşıyacak 45 kilometrelik çelik hatların yapımına kısa süre içinde başlanarak Sakarya'nın su arz güvenliği sağlanacak.

KAYNARCA'YA İLERİ BİYOLOJİK ARITMA TESİSİ' GÜVENCESİ

Gelecekteki nüfus artışı öngörülerek 18 bin kişilik kapasiteyle inşa edilen Kaynarca İleri Biyolojik Arıtma Tesisi, bölgenin atık sularını en sağlıklı şekilde arıtarak doğaya deşarj ediyor. Tesisin tam kapasite ve verimli çalışabilmesi için bölgeye ayrıca 50 kilometrelik yeni atık su hattı inşa edilerek atık sular tek merkezde toplandı.

3 İLÇEDE KAYIP KAÇAĞI ÖNLEMEK İÇİN 108 KİLOMETRELİK YENİ HAT

Sapanca Gölü'nü korumak ve su kayıplarını minimuma indirmek amacıyla 3 ilçeyi kapsayan dev bir proje başlatıldı. Sapanca, Akyazı ve Hendek ilçeleri için toplam 108 kilometrelik içme suyu hattı ihale süreci başladı. Proje kapsamında Hendek'e 35, Akyazı'ya 28 ve Sapanca'ya 45 kilometrelik güçlü altyapı kazandırılacak. Bu yatırımla birlikte su kayıp oranının yüksek olduğu bölgelerde tek bir damla suyun bile israf olması engellenecek.

50 YENİ KAYNAKLA SAPANCA GÖLÜ'NE NEFES

İklim değişikliği ve kuraklık riskine karşı alternatif su kaynakları oluşturmak adına 5 bin metre derinliğe ulaşan sondaj çalışmaları yapıldı. Sakarya'ya kazandırılan 50 yeni yeraltı su kaynağı sisteme entegre edilerek, Sapanca Gölü üzerindeki kullanım baskısı azaltıldı.

YATIRIMLARIMIZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK

SASKİ'nin 2025 yılı yatırımlarını değerlendiren Başkan Alemdar, 'Göreve geldiğimiz ilk günden beri 'sağlam altyapı sağlam gelecek' hedefiyle hareket ettik. Suyun her damlasını korumak, Sapanca Gölü'müze sahip çıkmak ve vatandaşımıza kesintisiz hizmet sunmak için ara vermeden çalışıyoruz. Ballıkaya Barajı'ndan yeni su kaynaklarına, kayıp-kaçakla mücadeleden çevreci arıtma tesislerine kadar her alanda sahada olmaya devam edeceğiz. 2026 yılında da yatırımlarımız hız kesmeden sürecek' ifadelerini kullandı.