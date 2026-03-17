Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ebru ile Hat sanatının duayeni Fuat Başar'ın sanat yolculuğunun 50. yılı onuruna hazırlanan 'Fuadnâme' sergisinde Ebru icazeti takdim alan BALMEK Ebru Sanatı hocası ve Kültür Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Osman Çemi'yi makamında ağırlayarak başarısından dolayı tebrik etti.

BALIKESİR (İGFA) - Ebru sanatının sabrın ve her şeyden önemlisi uyumun sanatı olduğunu belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Ebru sanatı kültürel bir mirasımızdır.

Bu mirasın yaşatılmasında ve gelecek nesillere aktarılmasına vesile olan Osman Çemi hocamıza da emeklerimizden dolayı teşekkür ediyorum. Bu sanatı yaşatmak zorundayız. BALMEK kurslarımızda her yaştan hemşehrimizin bu kadim sanatla buluşması bizim için büyük bir mutluluktur. Osman Çemi kardeşimiz de ebru sanatının yaşatılmasına önemli katkı sunuyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Geleneksel sanatlarımızı yaşatmak, kimliğimizi korumaktır.' diye konuştu.

'ÇEMİ: GURUR VERİCİ'

İcazet sevincini Başkan Akın'la paylaşan Çemi, 'İcazetle birlikte omuzlarımızdaki sorumluluk daha da arttı. İcazeti almak benim için gurur vericidir. Bu kadim sanatı yaşatacağız ve bizden sonraki gelecek nesillere de aktaracağız. Bu yolda bizlerden desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a teşekkür ediyorum.' dedi.