Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kocaeli Hatıra Mağazası, kente özgü ürünleri vatandaşlarla buluşturuyor. Milli İrade Meydanı'nın ardından İzmit Kent Meydanı'nda da hizmet vermeye başlayan mağaza, hem şehir sakinlerinin hem de kenti ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.

KOCAELİ (İGFA) - Mağazada, Kocaeli'nin kültürel zenginliğini ve öne çıkan destinasyonlarını yansıtan ürünler yer alıyor.

Kentin yalnızca bir sanayi şehri olmadığını vurgulayan hediyelikler, ziyaretçilere şehri hatırlatacak özel seçenekler sunuyor. Değerli hediyeliklerin yanı sıra özel tasarım ürünler de mağazada bulunuyor. Bilal Akkaya ile iş birliğiyle hazırlanan ve Kocaeli'yi yansıtan tablolar, mağazanın en dikkat çeken ürünleri arasında yer alıyor.

Hatıra mağazasında yaklaşık 240 farklı ürün satışa sunuluyor. Ürünlerin çeşitliliği, müşterilerin talep ve beğenilerine göre sürekli yenilenip geliştiriliyor. Mağazada anahtarlık ve magnetlerden tişört ve sweatshirtlere, kırtasiye ürünlerinden teknolojik aksesuarlara kadar geniş bir yelpaze seçeneği bulunuyor. Ayrıca dekorasyon ürünleri, çantalar, yastıklar ve Kocaeli temalı ürünler de dikkat çekiyor.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER DE VAR

Mağazada Kocaeli'nin kültürel mirasını temsil eden coğrafi işaretli ürünler de bulunuyor. 'Hereke İpek Halısı', 'Kandıra Bezi', 'Karamürsel Sepeti' ve 'Gölcük Döşeme Bebeği' gibi geleneksel ürünler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bunun yanı sıra Kocaeli'nin farklı bölgelerine özgü kokular ve kartpostallar da mağazada yer alıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hatıra mağazalarında kentin değerlerini ve güzelliklerini yansıtan ürünleri bayram alışverişi için satışa sunuyor. Milli İrade Meydanı'ndaki mağazada lisanslı KS Store, KOMEK Sepeti ve Ormanya ürünleri bulunurken; İzmit Kent Meydanı'ndaki mağazada ağırlıklı olarak Ormanya ürünleri, KOMEK Sepeti ve diğer yerel ürünler satışa sunuluyor.

Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken Kocaeli Hatıra Mağazası, özellikle yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlara anlamlı hediye seçenekleri sunuyor. Şehri simgeleyen ürünler, bayram ziyaretlerine eşlik edecek özel hediyeleri arasında yer alıyor. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, Kocaeli Hatıra Mağazasını haftanın her günü 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edebilir.