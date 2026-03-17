Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla kent genelinde hizmet veren birçok noktada düzenlemeye giderek vatandaşların bayramı huzur ve keyif içinde geçirebilmesi için kapsamlı bir planlama yaptı. Kültür, sanat, sosyal yaşam ve hizmet alanlarını kapsayan düzenlemelerle Eskişehir'de bayram coşkusu dolu dolu yaşanacak.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Bayram öncesi arife günü bazı müze ve kültür noktaları kapalı olacak. Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Kent Belleği Müzesi, Kurtuluş Müzesi, İmren Erşen Oya Müzesi, Berna Türemen Kedi Sanat Evi, Ali İsmail Türemen Mavi Sanat Evi, Zuhal Yorgancıoğlu Moda ve Tasarım Müzesi ve Ergün Başar Portre Galerisi arife günü ziyaretçi kabul etmeyecek.

Ayrıca Sanat Sokağı bünyesindeki sergi alanları ile Bilim Deney Merkezi Sabancı Uzay Evi de arife günü kapalı olacak; bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü ise yeniden kapılarını 13.00'da açarak sanat ve bilimi ziyaretçilerle buluşturacak.



Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı içinde bulunan Masal Şatosu da arife dahil bayram boyunca açık olacak.



Öte yandan bayram boyunca da keşif ve eğlence devam edecek. Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Hamam Müzesi, Eskişehir Hayvanat Bahçesi, Sualtı Dünyası, Kalyon Müze Gemi ve Dekovil Tren arife günü ve bayram süresince açık olarak ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.



Kafe ve sosyal alanlarda da bayrama özel düzenlemeler dikkat çekiyor. Emek Kafe arife ve bayram boyunca kapalı olurken, Kentpark Kafe arife günü ve bayramın birinci günü kapalı olacak, bayramın ikinci ve üçüncü günü ise yeniden hizmet vermeye başlayacak. Kent Lokantaları ise arife günü dahil olmak üzere bayram süresince kapalı olacak.



Alışveriş noktalarında ise farklı bir uygulama söz konusu. Adliye karşısı ve Haller Gençlik Merkezi karşısındaki Üretici Marketler arife günü açık olacak; bayramın üç günü boyunca ise hizmet vermeyecek. Buna karşın İskele 26, Aktif Yaşam Parkı ve Gazebo arife ve bayram boyunca açık kalarak vatandaşlara keyifli vakit geçirme imkânı sunacak.



Bayramın en keyifli adreslerinden biri olan Porsuk Çayı'nda ise gondol ve bot turları arife günü dahil olmak üzere bayram süresince hizmet vermeye devam edecek. Şehrin simgesi haline gelen bu turlar, bayram ziyaretlerine renk katacak.



Temel ihtiyaç hizmetlerinde de düzenleme yapıldı. Halk Ekmek büfeleri ve Halk Et satış noktaları arife günü açık olacak, bayram süresince ise kapalı olacak.



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yaptığı bu düzenlemelerle hem bayram ziyaretlerini kolaylaştırmayı hem de vatandaşların kültür, sanat ve sosyal yaşamdan kopmadan bayramı dolu dolu geçirmesini hedefliyor.