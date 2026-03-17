Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Ramazan ayı kapsamında şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etti. İlçe merkezi ve köylerde gerçekleştirilen ziyaretlerde, Canbaba ailelerin hal ve hatırını sorarak ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Ziyaretler sırasında duygusal anlar yaşandı; Kaymakam Canbaba, 'Devletimiz sizlere minnettardır. Sizler bu vatanın en kıymetli emanetlerisiniz. Kapımız her zaman açıktır, dilediğiniz zaman bizlere ulaşabilirsiniz.' ifadelerini kullandı. Şehit yakınları ve gaziler, ziyaretlerden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, 'Devletimiz var olsun. Kaymakamımızın evimize kadar gelmesi bizleri çok mutlu etti.' şeklinde görüşlerini paylaştı.

Ziyaretlere Gemlik İlçe Müftüsü Şemsettin Şimşek, Gemlik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Eda Kabacı ve Müdür Yardımcısı Nurcan Baltacı Özarslan da katıldı.

Yaklaşık 70 aileyi kapsayan programda, ziyaret edilen ailelere çikolata, kolonya ve Kur'an-ı Kerim hediye edilerek Ramazan ayının manevi atmosferi birlikte paylaşıldı.