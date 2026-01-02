Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yılın ilk günlerinde de temizlik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Şehrin en yoğun ulaşım noktalarından Şehirlerarası Otobüs Terminali kapsamlı bir çalışmayla hijyenik hale getirildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü temizlik çalışmalarını yılın ilk günlerinde de aralıksız şekilde devam ettiriyor. Bu kapsamda kentin önemli ulaşım merkezlerinden biri olan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda terminalin iç ve dış alanlarının yanı sıra zemin ve tavan kısımları da detaylı şekilde temizlendi. Peronlar, yolcu bekleme salonları, yaya alanları, oturma grupları ve tüm ortak kullanım noktaları yıkanarak hijyenik hale getirildi.

Yeni yılın ilk günlerinde vatandaşların daha temiz, sağlıklı ve konforlu bir ortamda seyahat edebilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarla terminal, günlük yolcu yoğunluğuna hazır hale getirildi.