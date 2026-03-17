Çankırı Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince şehirdeki tarihi, kültürel ve turistik alanların çalışma düzenini açıkladı.

ÇANKIRI (İGFA) - Yerli ve yabancı ziyaretçilerin bayram boyunca herhangi bir mağduriyet yaşamaması için tesislerin açık ve kapalı olacağı günler netleştirildi.

YER ALTI TUZ ŞEHRİ BAYRAMIN İLK GÜNÜ KAPALI

Çankırı'nın önemli turizm noktalarından Yer Altı Tuz Şehri, bayramın birinci günü ziyarete kapalı olacak. Yer Altı Tuz Şehri, bayramın diğer günlerinde ise mesai saatleri içerisinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

KÜLTÜR NOKTALARI BAYRAMIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜ AÇILACAK

Çivitçioğlu Medresesi, Buğday Pazarı Medresesi (Hazımiye), Ferit Akalın Radyo ve İletişim Evi ile Çankırı Kültür Evi bayramın ilk iki günü kapalı olacak. Bu mekânlar, bayramın üçüncü günü 09.00-17.30 saatleri arasında yeniden hizmet vermeye başlayacak.

BELEDİYE TESİSLERİ İLK İKİ GÜN KAPALI

Çankırı Belediyesine bağlı tüm tesisler, arife günü dâhil olmak üzere bayramın ilk iki günü kapalı olacak. Sosyal Tesis ve Millet Kıraathanesi ile İstiklal Yolu Parkı Aile Çay Bahçesi bayramın üçüncü günü saat 17.00 itibarıyla yeniden açılacak. Yöresel Mutfak ve Kültür Evi ise bayramın üçüncü günü 08.00-18.00 saatleri arasında hizmet vererek ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.