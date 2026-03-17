Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Meral Seçer, Mersin Valiliği tarafından düzenlenen '17 Mart Atatürk'ün Mersin'e Gelişinin 103. Yılı Kutlama Programları'na katıldı.

MERSİN (İGFA) - Mersin Tren Garı'ndan başlayan programda ilk olarak, Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi yöresel oyunlarını sergiledi. Gösterinin ardından protokol üyeleri tarafından muharip gazilerden oluşan temsili heyet karşılandı.

Temsili heyet tarafından Mersin Valisi Atilla Toros'a Türk Bayrağı teslim edildi. Karşılamanın ardından protokol üyeleri, temsili heyet, vatandaşlar ve öğrenciler; Mersin Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde kortej yürüyüşüne başladı.

İstiklal Caddesi ve Sakarya Caddesi boyunca devam eden yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Kortej coşkusuna; balkonlarından, iş yerlerinden, araçlarından ve caddelerden vatandaşlar da ortak oldu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende; Vali Toros, Tuğamiral Korkut Şen ve Başkan Seçer tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunma töreninin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı eşliğinde şanlı Türk Bayrağı göndere çekildi.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Halk Dansları Topluluğu tarafından sergilenen yöresel oyunlar ise gösteriye renk kattı. Ardından protokol konuşmalarına geçildi.

BAŞKAN SEÇER: 'ATATÜRK'ÜN MERSİN'İ ZİYARETİ, CUMHURİYET DEĞERLERİNİN ANADOLU'YA KÖK SALMASININ GÜÇLÜ İFADESİYDİ'

Cumhuriyet'in kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur, saygı ve minnet duygusuyla anmak üzere bir araya geldiklerinden söz ederek konuşmaya başlayan Başkan Seçer, 'Tam 103 yıl önce, 17 Mart 1923 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nın ardından Anadolu'nun yeniden ayağa kalktığı o tarihi günlerde Mersin'i ziyaret etti. Bu ziyaret, yalnızca bir şehir ziyareti değil; aynı zamanda Cumhuriyet'in değerlerinin, çağdaşlaşma idealinin ve ulusal egemenlik anlayışının Anadolu'nun dört bir yanında kök salmasının güçlü bir ifadesiydi' dedi.