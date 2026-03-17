Sabancı Vakfı'nın 20 yıllık hibe deneyimi ve sivil toplumun ihtiyaçlarından hareketle yenilediği güven temelli Hibe Programı'nın ilk aşaması olan 'Konsept Not' başvuruları sona erdi. Program kapsamında desteklenecek projeler ise 26 Haziran'da açıklanacak.

İSTANBUL (İGFA) - Sabancı Vakfı'nın 'Nitelikli ve Kapsayıcı Eğitim' temalı Etki Ortakları Hibesi için 'Konsept Not' başvuruları tamamlandı.

İki aşamalı başvuru yapısıyla kurumların başvuru sürecindeki yükünü azaltan programda ilk değerlendirmeyi geçen projeler, 17 Mart - 6 Nisan tarihleri arasında çevrim içi olarak tam başvurularını iletebilecek. Sabancı Vakfı'nın 3 yıl boyunca etki ortağı olacak sivil toplum kuruluşlarının projeleri ise 26 Haziran'da kamuoyu ile paylaşılacak.

Sabancı Vakfı Açık Çağrılı Hibe Programı kapsamında desteklenecek projeler; Vakıf ekipleri, alan uzmanları ve saha deneyimine sahip kişilerin yanı sıra öğretmenler ve okul yöneticileri gibi eğitim alanındaki aktörlerin de yer aldığı çok paydaşlı ve katılımcı bir değerlendirme süreciyle belirlenecek.

TÜRKİYE'NİN 7 BÖLGESİNDEN 247 BAŞVURU

Türkiye'nin 7 bölgesindeki 48 ilden yoğun ilgi gören programa toplam 247 sivil toplum kuruluşu başvururken; bu başvuruların 191'i dernek, 40'ı vakıf ve 16'sı kooperatiflerden geldi.

En fazla başvuru yapan ilk beş şehir ise İstanbul (65), Ankara (39), İzmir (19), Kocaeli (13) ve Hatay (10) oldu.

Sabancı Vakfı Açık Çağrılı Hibe Programı'na yapılan başvuruların önemli bir bölümünün sahada yeni model ve yöntemler geliştirmeye odaklanan projelerden oluşması dikkat çekti. Bunu, mevcut çalışmaların geliştirilmesini veya daha geniş alanlara yaygınlaştırılmasını hedefleyen projeler izledi.

Başvuruların büyük çoğunluğunda programın üç hedefi olan 'Nitelikli ve Kapsayıcı Öğrenme Deneyiminin Artırılması', 'Öğrencinin İyi Olma Hâlinin Desteklenmesi' ve 'Öğretmenin Güçlenmesi' birlikte ele alındı.

247 kurumun 176'sı Sabancı Vakfı Hibe Programı'na ilk kez başvurdu. Bu durum, yenilenen programın geniş bir sivil toplum kitlesine ulaştığını ve yeni kurumların da sürece dahil olduğunu gösterdi.

Başvuru formlarında paylaşılan yıllık bütçe ve faaliyet süresi verileri, programa faaliyetlerinin ilk yıllarında olan birçok sivil toplum kuruluşunun da başvurduğunu ortaya koydu.

10 MİLYON TL'YE KADAR HİBE DESTEĞİ

Hibe ilişkisini güven temelli yaklaşımla, karşılıklı öğrenme ve uzun vadeli etki odağında ele alan program kapsamında seçilecek projeler 3 yıl boyunca desteklenecek.

Programa kabul edilen her bir projeye üç yılın tamamı için en az 7 milyon TL, en fazla 10 milyon TL arasında hibe desteği sağlanacak. Programın, sivil toplum kuruluşlarının sahadaki çalışmalarını güçlendirmesi ve eğitim alanında kalıcı etki yaratacak uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sunması hedefleniyor.