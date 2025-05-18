Sporun ve sporcunun şehri Sakarya, dünyada aynı takvim içinde ilk kez gerçekleştirilecek UCİ Vadisi’nde UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası ve Kupası’nı görkemli bir törenle tanıttı.

SAKARYA (İGFA) - Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) bisiklet alanında dünya çapında organizasyonların kapılarını ilk kez araladığı sporun ve sporcunun şehri Sakarya’da geri sayım başladı.

DÜNYADA İLK KEZ AYNI TAKVİM, AYNI ŞEHİR

Dünyada ilk kez UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası ve UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası yarışları, aynı takvim içerisinde ve aynı şehirde gerçekleştirilecek.

Başkan Yusuf Alemdar’ın öncülüğünde Büyükşehir, ülkenin tanıtımına büyük katkı sunacağı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşecek bu dev organizasyon öncesinde Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda görkemli ve şölen tadında bir tanıtım programına imza attı.

YOĞUN KATILIM

Programa Başkan Alemdar’ın yanı sıra AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, City Mountain Bike Programı CEO’su KristophBruyneel, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, AK Parti Sakarya İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Çetin, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir bürokratları, SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, ASKF Başkanı Yaşar Zımba, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, STK temsilcileri, gazeteciler ve çok sayıda sporsever katıldı.

YÜCEL ARZEN KULAKLARIN PASINI SİLDİ

Binlerce sporseverin buluştuğu, coşkunun salona sığmadığı gece ünlü müzisyen ve piyanist Yücel Arzen’in ülkeye iz bırakan vatan şairi Necip Fazıl Kısakürek’in şiirlerinden, vatan ve bayrak temalıbirçok kült eserden bestelenen parçaları seslendirdi.

Konser anında ışıklar ve ritme kapılan katılımcılar, şarkıları hep bir ağızdan söyledi.Nefeslerin tutulduğu bisiklet şovları, halk oyunları, dans, akrobasi, ışık ve ses gösterileri ise geceye adeta damga vurdu.

54 ŞANSLI KİŞİYE BİSİKLET HEDİYESİ

Görkemli tanıtımda 54 şanslı kişiye program içerisinde düzenlenen çekilişle bisikletleri takdim edildi.

“SAKARYA’NIN GÜCÜNÜN ARKASINDA ULAŞIMI, ALTYAPISI VE TESİSLERİ VAR”

Başkan Yusuf Alemdar, Sakarya’nın bisiklet şehri olarak anılmasının arkasında güçlü ulaşım ağı, alt yapısı ve tesisleşmesinin olduğunu ifade ederek, “Sporun, bisikletin, kardeşliğin kenti, başarılarla dolu geçmişin izlerini geleceğe emin adımlarla taşıyan şehirdesiniz.Hamdolsun bugüne kadar 5 büyük organizasyona imza attık ve 6’ncısına ev sahipliği yapacağız. Haziran’da gerçekleştirilecek olan iki büyük organizasyona dünyadaki, Türkiye’deki ve şehrimizdeki tüm sporseverleri bekliyoruz. Hepimize hayırlı olsun. Sakarya bisiklet şehri olma özelliğiyle daima öne çıkıyor. Tüm organizasyonlara ev sahipliği yapmasının arka planında ulaşımı, altyapı ve Avrupa standartlarında AyçiçeğiBisiklet Vadisi var. Vadimiz bize bu anlamda büyük olanak sunuyor.” dedi.

“SAKARYA DAİMA KARDEŞLİĞİN GÜCÜYLE ANILACAK”

Alemdar, dünyanın dört bir yanından şampiyonları Sakarya’da ağırlamaktan onur duyacaklarını kaydederek şehrin gönüllerde daima renklerin birleştiği, kardeşliğin gücüyle anılacağını vurguladı ve şöyle dedi: “Yeşiliyle, doğasıyla, zengin kültürüyle, turizm cenneti destinasyonlarıyla dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan Sakarya’mızda onlarca ülkeden, yüzlerce şampiyon sporcumuzu ağırlamaktan onur duyacağız. Bu kadim şehir, dünyanın farklı renklerinin birleştiği, kardeşliğin gücüyle, sporun birleştirici yönüyle anılacak ve gönüllerde daima güzel hatıralarla yer alacaktır. Sakarya’mız bisiklet şehri, Sakarya kardeşliğin şehridir. Ben gençlerimize bisiklet alanında yürütülen çalışmaları yakından takip ederek Spor Şehri Sakarya’ya katkı sunmalarını öneriyor ve bunu temenni ediyorum.”

“ATILAN TOHUMLARIN KARŞILIĞINI ALIYORUZ”

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu: “Bugün buraya gerçekten çok büyük bir heyecan ve mutluluğu bir arada yaşıyorum. Yıllar önce Sakarya’ya bisikletle ilgili atılan tohumların bugün karşılığını alıyoruz. Bisiklet ailesine verdiği destek dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum” dedi.

“LİDERLİĞİNİ VE CESARETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER”

UCI adına konuşan City Mountain Bike CEO’su KristophBruyneel: “Burada olmak benim için çok gurur verici. Haziranda büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacaksınız. Bu organizasyonlar yapısı gereği çok kolay organizasyonlar değil. Bu büyük bir cesaret ister. Liderliğiniz ve cesaretiniz için teşekkür ederim Sayın Başkan Yusuf Alemdar. Bu yatırımlar dünyaya büyük ilham oluyor.” diye konuştu.

UCI NEFES KESECEK: ÖNCE ŞAMPİYONA, SONRA KUPA…

Yemyeşil doğanın ortasında sessiz bir süratle, sadece nefeslerin duyulduğu bir ritimle Sakarya’da bisiklet heyecanı start verecek.

Sakarya’da 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde (hafta sonu) Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası başlayacak. 28-29 Haziran 2025 tarihlerinde (hafta sonu) ise yine aynı parkurda UCI Eliminatör Dünya Kupası heyecanı yaşanacak.

Her viraj, her engel ve her atak bu mücadeleyi daha da unutulmaz kılacak.Dünyanın dört bir yanından en iyi dağ bisikletçilerini bir araya getirecek bu organizasyonlar, dünyada ilk olması sebebiyle Sakarya’nın bisikletin en önemli merkezi olma iddiasına adeta ispat niteliğinde olacak.

30’dan fazla ülkeden kota kazanan seçkin sporcularyarışlara katılacak ve Sakarya, sporun evrensel diliyle dünyayı selamlayacak.