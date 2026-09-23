Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş'ın istifası Türk siyasetinde tartışılan ciddi bir gündem oluşturdu. Yavaş'ın Bağımsız kalacağını açıklaması rikkat çekti...

Türkiye siyasetinde bazı ayrılıklar sessiz gerçekleşir, bazıları ise uzun yıllar konuşulacak yeni tartışmaların kapısını aralar. Mansur Yavaş'ın CHP'den ayrılarak siyasi yoluna bağımsız devam etmesi, yalnızca bir parti değişikliği olarak okunabilecek bir gelişme değil. Bu karar, son yıllarda giderek büyüyen "partiler mi belirleyici, yoksa toplumun güveni mi?" tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Siyaset uzun yıllardır keskin kutuplaşmalar üzerinden yürüdü. Vatandaş çoğu zaman hizmeti değil, hangi partiye yakın olduğuna göre oluşan tartışmaları izlemek zorunda kaldı. Oysa yerel yönetim anlayışında farklı bir dil geliştiren isimlerden biri olarak görülen Mansur Yavaş, belediyecilikte oy verenle vermeyen arasında ayrım yapılmaması gerektiği fikrini öne çıkarmaya çalıştı. Bugün geldiği noktada da bu çizgiyi terk etmeden bağımsız bir yol tercih etmesi, siyasi kariyerinin en dikkat çekici dönemeçlerinden biri hâline geldi.

Ülkücü geçmişten merkez siyasete uzanan yol

Mansur Yavaş'ın siyasi hikâyesini farklı kılan en önemli özelliklerden biri, ülkücü hareket tabanından gelen bir geçmişe sahip olmasıdır. Milliyetçi çizgide başlayan siyasi serüveni, zaman içerisinde daha geniş bir toplumsal zemine hitap eden bir profile dönüştü.

Türkiye'de siyasetçiler çoğu zaman geçmişlerini ya tamamen reddediyor ya da yalnızca kendi tabanlarına sesleniyor. Yavaş'ın siyasi yolculuğu ise farklı kesimlerle temas kurabilen bir çizgi oluşturduğu yönünde değerlendiriliyor.

Belki de bu nedenle bugün yalnızca CHP seçmeni içerisinde değil, merkez sağ, muhafazakâr ve milliyetçi çevrelerde de adı dikkatle takip edilen siyasetçiler arasında yer alıyor.

MHP seçmeninin yüzde 36'sının Mansur Yavaş'a oy veririm dediği anketlere yansıyan bir bilgi.

Bağımsızlık yeni bir siyasi alan açabilir mi?

Bağımsız siyaset yapmak Türkiye'de kolay değildir.

Teşkilatlar, parti disiplinleri, siyasi hesaplar...

Bütün bunların dışında yürümeyi tercih etmek ciddi bir risk taşır. Ancak bazen risk almak, siyasetin yönünü değiştiren hamlelere dönüşebilir.

Bugün Yavaş'ın önünde nasıl bir siyasi yol bulunduğunu kesin olarak söylemek mümkün değil. Yeni bir hareket mi doğacak, bağımsız çizgi mi sürecek, yoksa farklı bir siyasi denklem mi oluşacak? Bunların cevabı zaman içinde ortaya çıkacak.

Fakat değişmeyen gerçek şu ki, bu karar onu artık yalnızca bir belediye başkanı olarak değil, ulusal siyasetin önemli aktörlerinden biri olarak yeniden tartışılır hâle getirdi.

Cumhurbaşkanlığı tartışmalarında adı neden öne çıkıyor?

Türkiye'de cumhurbaşkanlığı tartışmaları her seçim döneminden çok önce başlıyor.

Mansur Yavaş'ın ismi de uzun süredir bu tartışmaların içinde yer alıyor.

Bunun nedenlerinden biri, farklı siyasi kimliklere sahip seçmenlerle belirli ölçüde temas kurabilen bir profil çizmesi olarak gösteriliyor. Siyasi gözlemciler, ülkücü geçmişi nedeniyle MHP tabanındaki bazı seçmenlerle, belediyecilikte kullandığı daha dengeli dil sayesinde ise AK Parti içerisindeki muhafazakâr ve milliyetçi seçmenin bir bölümünde karşılık bulabileceği yönünde değerlendirmeler yapıyor.

Elbette bunun sandığa nasıl yansıyacağını bugünden kesin biçimde söylemek mümkün değildir. Ancak Yavaş'ın farklı seçmen kümeleri tarafından konuşulan isimlerden biri hâline gelmesi, Türkiye siyasetindeki dengelerin değişmeye açık olduğunu gösteren önemli işaretlerden biri olarak okunabilir.

Toplum artık farklı bir siyaset dili arıyor

Aslında bu gelişmenin en önemli tarafı, Türkiye'de seçmenin siyasetçileri yalnızca parti rozetleriyle değerlendirmemeye başlamasıdır.

Vatandaş artık daha fazla hesap veren yönetici görmek istiyor.

Daha fazla eşit davranan yönetici görmek istiyor.

Daha fazla kutuplaşmayan bir siyaset dili görmek istiyor.

Mansur Yavaş'ın attığı adımın Türkiye siyasetini nasıl etkileyeceğini zaman gösterecek. Ancak bugünden görünen tablo, bu kararın yalnızca bir istifa haberi olmadığıdır.

Bazen siyasette bir kapı kapanır.

Bazen de kapanan kapının ardından bambaşka bir yol görünür.

Türkiye'nin önümüzdeki dönemde en çok konuşacağı başlıklardan biri de, o yolun nereye çıkacağı olacak.