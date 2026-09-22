Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den Kıbrıs'a, Suriye'den Avrupa güvenliğine kadar birçok başlıkta dikkat çeken mesajlar verdi. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda 16. kez konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Gazze ve Filistin başta olmak üzere küresel çatışmalar, BM Güvenlik Konseyi reformu, Suriye, Kıbrıs ve Türkiye'nin Avrupa ile ilişkileri yer aldı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Gazze'deki insani tabloya, Filistin Devleti'nin tanınmasına, küresel adaletsizliklere ve bölgesel gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu'nda (#ErdoganTheVoiceOfJustice) konuştu:



'(Adaletin Sesi Erdoğan) Üye ülkelerin kahir ekseriyetinin resmen tanıdığı Filistin Devleti'nin Değerli Başkanı Sayın Mahmud Abbas üst üste iki yıldır: pic.twitter.com/NS6r7nzMca — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) September 22, 2026

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında Filistin Devleti'nin tanınmış olmasına rağmen Mahmud Abbas'ın üst üste iki yıldır Genel Kurul salonunda yer alamadığını hatırlatarak, bu durumun vicdanları yaraladığını söyledi. Filistin halkının mücadelesini kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, henüz Filistin Devleti'ni tanımayan ülkelere de kararlarını gözden geçirme çağrısı yaptı.

'GAZZE, DÜNYANIN EN BÜYÜK ÇOCUK KABRİSTANI'

Konuşmasında son bir yılda dünyada yaşanan çatışmalara da değinen Erdoğan, Gazze'den Ukrayna-Rusya savaşına, Myanmar'dan Darfur'a kadar birçok bölgede büyük insani dramlar yaşandığını ifade etti. Gazze'de çoğu çocuk ve kadın 74 bin kişinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini belirten Erdoğan, bölgeyi 'dünyanın en büyük çocuk kabristanı' olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu'nda (#ErdoganTheVoiceOfJustice) konuştu:



'(Adaletin Sesi Erdoğan) Gazze, bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip: pic.twitter.com/6OHxuBT56q — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) September 22, 2026

Gazze'de çocukların protezlerle hayata tutunmaya çalıştığını söyleyen Erdoğan, ateşkes sonrasında dahi ölümlerin sürdüğünü vurguladı.

'UNRWA YOK EDİLMEK İSTENİYOR'

Erdoğan, Batı Şeria'da yerleşimci şiddetinin ağırlaştığını, Kudüs'te kutsal mekânlara erişimin engellendiğini ve UNRWA'nın ortadan kaldırılmak istendiğini dile getirdi. Filistin direnişinin barış planının ikinci aşamasına geçişi kabul etmesine rağmen İsrail hükümetinin işgali durdurmaya yanaşmadığını söyledi.

'DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR' VURGUSU

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısına da değinen Erdoğan, 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin kararına bağlı olmasının adil olmadığını belirterek, 'Dünya 5'ten büyüktür' ilkesine göre Güvenlik Konseyi'nin reforme edilmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu'nda (#ErdoganTheVoiceOfJustice) konuştu:



'(Adaletin Sesi Erdoğan) Gazze'de çocuklar, güven içinde olacak. Filistinli yavrular gökyüzüne bakınca savaş uçaklarını, İHA'ları, SİHA'ları değil;: pic.twitter.com/UoZtujH9Bc — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) September 22, 2026

FİLİSTİN, SURİYE, IRAK, KIBRIS VE AVRUPA MESAJLARI

Erdoğan, Gazze'nin yeniden inşasına vakit kaybetmeden başlanması gerektiğini söyledi ve İsrail'e baskının artırılması çağrısında bulundu. 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulacağı günlerin görüleceğine inandığını dile getirdi.

Konuşmasında Suriye'ye de değinen Erdoğan, 8 Aralık Devrimi sonrası ülkenin yeni bir yola girdiğini, Türkiye'nin kardeş Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğini söyledi. Irak'ta ise devlet otoritesinin güçlendirilmesine destek verdiklerini belirtti. Ege ve Doğu Akdeniz'de sorunların iyi komşuluk ve uluslararası hukuk temelinde çözülmesini istediklerini ifade eden Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini vurguladı. Uluslararası topluma KKTC'yi tanıma çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu'nda (#ErdoganTheVoiceOfJustice) konuştu:



'(Adaletin Sesi Erdoğan) Ege ve Doğu Akdeniz'de, mevcut meselelerin iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözülmesini: pic.twitter.com/31EHlKqrg5 — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) September 22, 2026

'AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE'SİZ DÜŞÜNÜLEMEZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye'nin gelişen savunma sanayisi ve dirençli ekonomisiyle bölgesinde istikrar adası olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Avrupa'nın güvenliği ve refahında Türkiye'nin kritik rol oynadığını söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin dışlandığı bir Avrupa'nın daha güçlü ve güvenli olamayacağını ifade etti.