Konya Büyükşehir Belediyesi, sporseverleri bu kez 3x3 Basketbol Turnuvasında buluşturacak. Mücadele ve rekabetin ön plana çıkacağı turnuva, 2-3-4 Ekim 2026 tarihlerinde Kalehan Ecdat Bahçesi'nde gerçekleştirilecek.

KONYA (İGFA) - Kalehan Ecdat Bahçesi'nde düzenlenecek organizasyonda takımlar, üç gün boyunca sahada üstünlük kurmak ve turnuvada şampiyonluk için mücadele edecek. 3x3 basketbolun seyir zevki yüksek yapısıyla düzenlenecek turnuvanın, sporcuların yanı sıra basketbolseverlere de heyecan dolu anlar yaşatacak.

Turnuvaya katılmak isteyenler için kayıtlar 30 Eylül 2026 tarihe kadar www.sporkonya.com.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Turnuva hakkında detaylı bilgiye 444 55 42 numaralı telefondan 3825 dahili aracılığıyla ulaşılabilecek.

AİLELER LAZER ORYANTİRİNG HEYECANI YAŞADI

Öte yandan Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Lazer Oryantiring Yarışması, Meram Tavus Baba Tepesi'nde aileleri spor ve heyecan dolu bir etkinlikte buluşturdu. 84 aileden toplam 168 kişinin katıldığı organizasyonda, aileler parkuru en iyi şekilde tamamlayabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Doğayla iç içe gerçekleştirilen organizasyonda katılımcılar, belirlenen parkurda dereceye girebilmek için ter döktü. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği yarışma, farklı yaş gruplarından katılımcıları aynı sportif etkinlikte bir araya getirdi.

Yarışmaların tamamlanmasının ardından başarılı performanslarıyla dereceye giren aileler ödüllendirildi.