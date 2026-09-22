Dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından Tour de France'ın ruhunu amatör bisikletçilere yaşatan Visa Maximiles Black L'Etape Türkiye by Tour de France 2026, İstanbul'da üçüncü kez gerçekleştirildi.

İSTANBUL (İGFA) - 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya, İstanbul'da üçüncü kez düzenlenen Visa Maximiles Black L'Étape Türkiye by Tour de France 2026'da Konya Büyükşehir Belediyesi de protokolde temsil edildi.

Organizasyon; 97,6 kilometrelik uzun parkur, 41,3 kilometrelik kısa parkur ve 31,4 kilometrelik kıtalararası deneyim parkuru olmak üzere üç ayrı kategoride düzenlendi. İstanbul'un önemli noktalarından geçen parkurlarda çok sayıda bisiklet tutkunu pedal çevirdi.

Yarışların startını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali ve L'Etape Türkiye by Tour de France Genel Direktörü Ömer Kafkas verdi.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DE ORGANİZASYONDA YER ALDI

2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya da uluslararası organizasyonun protokolünde temsil edildi. Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru ile Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanı Abdurrahim Sönmezler yarışları yerinde takip etti. Yarışların ardından gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

'TÜRKİYE'NİN EN UZUN BİSİKLET YOLUNA SAHİP ŞEHRİYİZ'

Organizasyonu değerlendiren Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, COP31 Şehirler ve Yerel Yönetimler Özel Elçisi Uğur İbrahim Altay'ın selamlarını sporculara ilettiklerini vurguladı.

Konya'nın 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanını taşıdığına dikkat çeken Koru, 'Harika bir organizasyonda bir aradayız. Türkiye'nin en uzun bisiklet yoluna sahip şehriyiz. Aynı zamanda COP31'e 2026 yılında Türkiye'nin, Antalya'nın ev sahipliği yapacak olmasının; L'Etape Türkiye by Tour de France'ın üçüncü kez gerçekleştirilmesi açısından da oldukça anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Bu vesileyle organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik ediyorum' dedi.