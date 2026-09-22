Mardin ve Batman'dan gelen doğaseverler, 2 bin 978 metre rakımlı zirvede kahvaltı yapıp manzaranın keyfini çıkardı.

BATMAN (İGFA) - Mardin'den sabah saatlerinde Batman'ın Sason ilçesine gelen dağcılar ve doğaseverler, Çalışırlar köyü yakınlarındaki Harrut Yaylası'ndan yürüyüşe başladı. Patika ve dağ yollarını kullanarak ilerleyen ekip, yaklaşık 2 saatlik tırmanışın ardından Mereto Dağı'nın zirvesine ulaştı.

Zirveye varmanın mutluluğunu yaşayan doğaseverler, burada kahvaltı yaptı, fotoğraf çektirdi ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Ekip, Mereto'nun zirvesinden görülen sıra dağlar ve doğal manzara karşısında hayran kaldı.

'KENDİMİZİ BAMBAŞKA BİR DÜNYANIN İÇİNDE HİSSETTİK'

Tırmanışa katılan Türkiye Dağcılık Federasyonu üyesi Gülay Akşahin Karataş, Mereto Zirvesi'nden gördükleri manzaranın etkileyici olduğunu belirterek, dağların birbirine sırt vermiş şekilde uzandığını ve zirveden bakınca insanın kendisini farklı bir dünyada hissettiğini söyledi. Karataş, çıkışın beklediklerinden daha keyifli geçtiğini ifade ederek zirvede kahvaltı yaptıklarını, bol bol fotoğraf çektiklerini ve güzel vakit geçirdiklerini anlattı.

'GÜNEYDOĞU ANADOLU'NUN ÇATISI'

MARKUT Yönetim Kurulu Üyesi Lazgin Lazginoğlu, Mereto'nun 2 bin 978 metre rakımıyla Güneydoğu Anadolu'nun en yüksek noktalarından biri olduğunu belirtti. Zirveden çevredeki tüm dağların görülebildiğini dile getiren Lazginoğlu, bölgenin doğaseverler ve spor kulüpleri tarafından keşfedilmesi gerektiğini söyledi. Lazginoğlu, doğa ziyaretçilerinden çevreyi temiz tutmalarını isteyerek, çöplerin geride bırakılmaması çağrısında bulundu.

DOĞASEVERLERDEN MERETO'YA DAVET

Tırmanışa katılan Emine Keşke Salman, Mereto'nun zirvesine ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve bozulmamış doğayı görmenin kendileri için ayrı bir keyif olduğunu söyledi. Sedat Bilen ise Mardin'in sıcak havasının ardından Mereto'da serin ve temiz dağ havası solumanın güzel bir deneyim olduğunu ifade etti.

İlk kez Mereto'ya çıkan Meryem Coşkunca da tırmanışın zaman zaman yorucu olsa da oldukça keyifli geçtiğini belirterek, doğayla iç içe olmanın kendisi için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Yaklaşık 2 saat süren tırmanışın ardından zirvede buluşan ekip, kahvaltı yapıp fotoğraf çektirerek doğayla iç içe keyifli vakit geçirdi.

Etkinlik, Mereto Dağı'nın doğal güzelliklerini ve bölgenin doğa turizmi potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.