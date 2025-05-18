Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bursa Uluslararası Spor Festivali kapsamında 8 farklı ülkeden 9 kardeş şehrin katılımıyla yapılan ‘Kardeş Şehirler Voleybol Turnuvası’, Başkan Mustafa Bozbey’in de katıldığı törenle başladı.BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Bursa Uluslararası Spor Festivali, bir aydan fazla süre boyunca 17 ilçede devam eden spor etkinlikleriyle dolu dolu geçti. Festival kapsamında düzenlenen ‘Kardeş Şehirler Voleybol Turnuvası’, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey’in de katıldığı törenle başladı. Törene ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Gökay Azak, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Pınar Işıkyıldız, Bursa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Muhammet Aydın, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve sporcular katıldı.

17-19 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan turnuvaya Kosova’nın Priştina, Finlandiya’nın Oulu, Moldova’nın Çadır Lunga, Ukrayna’nın Vinnitsa, Bulgaristan’ın Plevne ve Veliko Tarnova, Belarus’un Mogilev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Lefkoşa, Slovakya’nın Kösice kardeş şehirlerinden sporcular ve antrenörler katıldı.

Fethiye Spor Kompleksi’ndeki turnuvanın açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kardeş şehirlerden gelen tüm misafirleri Bursa’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 17 ilçeye yayarak uluslararası düzeyde hazırladığı Spor Festivali’nin son derece önemli olduğunu belirten Başkan Bozbey, “Bursa bir kültür, tarım, tarih ve spor kentidir. Kardeş şehirlerimizin Bursa’da yapacağı müsabakalarda dostluk ve kardeşlik kazanacaktır. Sporcuların aralarında kuracağı iyi ilişkiler dünya barışına ve spora katkı sağlayacaktır. Genç sporcuları kentimizde ağırladığımız için son derece mutluyuz. Turnuva boyunca Bursa’yı yakından tanıma imkanı bulacaklar. Bursa’da güzel vakit geçirmenizi diliyorum. Gittiğiniz ülkelere Bursa’dan selamlar gönderiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı da kutluyorum” dedi.

Konuşmaların ardından turnuva, Büyükşehir Belediyespor ile Oulu takımı arasındaki maçla başladı. İki takım sporcularının dostluk ve kardeşlik çerçevesinde yaptığı maç, izleyenler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.