Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Yavaş'ın kararı, haftalardır Ankara kulislerinde konuşulan siyasi ayrılık tartışmalarını yeni bir boyuta taşıdı.

Ankara siyasetinde uzun süredir beklenen gelişme bugün yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı.

Yavaş'ın kararı, son haftalarda CHP içerisindeki siyasi tartışmalar ve kendisinin partiyle ilişkisi üzerinden yürütülen kulislerin ardından geldi.

Yavaş kararını açıkladı

Mansur Yavaş, istifa kararını duyururken siyasi kararların kişisel kırgınlıklarla alınmaması gerektiğine dikkat çekti. Yavaş açıklamasında, seçmen iradesine vurgu yaparak siyasette verilen kararların sorumluluk anlayışı içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Yavaş'ın açıklamasında öne çıkan ifadelerden biri ise “Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur” oldu.

Ankara kulislerinde haftalardır konuşuluyordu

Mansur Yavaş'ın CHP'den ayrılabileceği iddiaları özellikle eylül ayında yoğunlaşmıştı. Yavaş'ın CHP'nin kuruluş yıl dönümü programlarına katılmaması ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de gerçekleştirdiği görüşme, siyasi kulislerde farklı yorumlara neden olmuştu. Yavaş ise daha önce yaptığı açıklamalarda Erdoğan'la görüşmesinin Ankara'nın yatırımları ve belediyenin ihtiyaçları kapsamında gerçekleştiğini belirtmişti. 12 Eylül'de yaptığı açıklamada da CHP'den ayrılacağı ve yeni bir siyasi oluşuma katılacağı yönündeki iddialara doğrudan bir karar açıklamamış, “Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan görüşmesi tartışmaların merkezine oturmuştu

Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi, CHP içerisinde de tartışma yaratmıştı. CHP yönetiminden Yavaş'ın parti etkinliklerine katılımı konusunda eleştiriler gelirken, Yavaş ise Ankara'ya yönelik yatırımların ilerletilmesi için merkezi hükümetle görüşmenin belediye başkanının görevleri arasında olduğunu savunmuştu. Yavaş, daha önce yaptığı açıklamalarda Ankara'nın ulaşım yatırımları ve finansman ihtiyaçları konusunda merkezi yönetimle temasların sürdüğünü ifade etmişti.

Şimdi gözler Yavaş'ın siyasi yol haritasında

Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesiyle birlikte Ankara siyasetinde yeni bir dönem başladı. Ancak istifanın ardından en fazla merak edilen konu, Yavaş'ın bundan sonraki siyasi yol haritasının ne olacağı. Yavaş'ın bağımsız olarak görevine devam edip etmeyeceği, herhangi bir siyasi oluşuma katılıp katılmayacağı veya yeni bir siyasi oluşum içerisinde nasıl bir pozisyon alacağı önümüzdeki dönemin en önemli siyasi gündem maddelerinden biri olacak.

Şimdilik kesinleşen nokta ise şu: Mansur Yavaş CHP'den ayrıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevindeki siyasi konumu ve bundan sonraki adımları ise önümüzdeki günlerde daha netleşecek.

Ankara'da siyasi dengeler yeniden tartışılıyor

Yavaş'ın istifası yalnızca CHP açısından değil, Ankara'daki siyasi dengeler açısından da önemli bir gelişme olarak gündeme geldi. Haftalardır süren “Yavaş CHP'de kalacak mı?” tartışması böylece sona ererken, bundan sonraki süreçte Yavaş'ın siyasi tercihleri ve CHP'nin bu ayrılığa vereceği yanıt yakından izlenecek. Yavaş, yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. Yavaş'ın Yeni Partiye geçip geçmeyeceği de siyasi kulislerde konuşulurken, geçtiğimiz günlerde AK Parti Başkanı Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'la da görüşmesi farklı yorumlara neden oluyor.