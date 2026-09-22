Bursa'da Osmangazi Belediyesi'ni Türkiye ve Avrupa ralli şampiyonalarında başarıyla temsil ederek birçok derece elde eden dünyanın ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı olan Eskişehir Rallisi'ni Kadın Pilotlar Klasmanı birincisi ve RC5 Kategorisi üçüncüsü olarak tamamladı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi personeli ve şampiyon ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, Türkiye Ralli Şampiyonası'nın sezonun beşinci ayağı Eskişehir Rallisi'nde co-pilotu Kerem Deveci ile önemli bir başarı daha kazandı. Yarışa yüksek tempoyla başlayan Keskin, Kadın Pilotlar Klasmanı'nda elde ettiği liderliği yarış boyunca koruyarak finişe ilk sırada ulaştı.

Keskin, RC5 Kategorisi'nde ise üçüncü olarak podyuma çıktı. Eskişehir Rallisi'ni değerlendiren Kübra Denizci Keskin, 'Eskişehir'e çok iyi bir tempoyla başladık ve bunu yarış boyunca sürdürebildik. Kadın Pilotlar Klasmanı'nı kazanmak ve RC5'te podyumda olmak bizim için çok değerli. Kerem'le araç içindeki uyumumuzdan ve ortaya koyduğumuz performanstan memnunuz. Şampiyonanın son iki yarışına girerken mücadelemiz aynı motivasyonla devam ediyor.' şeklinde konuştu.

Keskin, Eskişehir Rallisi'nin ardından Türkiye Ralli Şampiyonası'nın sezonun son iki yarışı için hazırlıklarını sürdürerek şampiyona mücadelesine devam ediyor.