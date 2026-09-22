Mudanya'da düzenlenen Triatlonu Türkiye Kupası Finali'nde mücadele eden TSK Spor Gücü Triatlon Takımı, hem Elit hem de Yaş Grubu kategorilerinde 2026 sezonu Türkiye şampiyonu oldu.

BURSA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü Triatlon Takımı, hafta sonu Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen Triatlonu Türkiye Kupası Finali'nde mücadele etti.

Sporcular; 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşudan oluşan sprint mesafe parkurunu tamamladı. Sezon boyunca düzenlenen yarışların ardından TSK Spor Gücü Triatlon Takımı, Elit ve Yaş Grubu kategorilerinde 2026 Sezonu Türkiye Şampiyonu oldu.

9 MADALYA, 16 DERECE

TSK Spor Gücü sporcuları ferdî tasnifte 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazanırken, sporcular ayrıca 6 birincilik, 4 ikincilik ve 6 üçüncülük kupası elde etti.

Millî Savunma Bakanlığı, sezonu şampiyonlukla tamamlayan sporcuları ve antrenörü tebrik etti.