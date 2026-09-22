İstanbul'da düzenlenen İller Arası Anadolu Karate Open 2. Etap müsabakalarında kürsünün zirvesine çıkan Önder Can Spor Kulübü Antrenörü Meltem Şahin, büyük bir başarıya imza attı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 19-20 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda rakipleriyle kıyasıya bir mücadele sergileyen Meltem Şahin, Büyük Bayan Kata kategorisinde üstün bir performans ortaya koydu. Titizlikle icra ettiği kata gösterileriyle jürinin ve izleyicilerin beğenisini kazanan başarılı antrenör, turnuvayı birinci tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu.

Meltem Şahin'in hem antrenörlük yapıp hem de aktif spor hayatında bu düzeyde bir başarı elde etmesi spor camiasında memnuniyetle karşılandı.

Şahin'in bu derecesi, kulübün altyapısına ve sporcularına da büyük bir moral kaynağı oldu.