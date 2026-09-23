İstanbul'un Adalar Belediyesi'nde siyasi dengeleri değiştiren başkanvekilliği seçimi tamamlandı. CHP'li Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından boşalan yönetim koltuğu için yapılan seçimde AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz başkanvekili seçildi. Böylece Adalar Belediyesi'nin yönetimi ilk defa AK Parti'ye geçmiş oldu.

Süreç tutuklamayla başladı

Adalar'daki yönetim değişikliğinin temeli aylar önce başlayan adli süreçle atıldı. Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandı ve ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Aynı soruşturmada belediye yönetiminden çok sayıda isim hakkında da işlem yapıldı.

Akpolat'ın görevden alınmasının ardından Belediye Meclisi 27 Haziran'da yaptığı seçimle CHP'li Medine Pamuk'u başkanvekili olarak göreve getirmişti. Ancak Pamuk, 14 Eylül'de sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden ayrıldı ve Adalar'da yeni bir seçim süreci başladı.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadı

İstanbul Valiliği'nin belirlediği takvim doğrultusunda seçim ilk olarak 21 Eylül'de yapılacaktı. Ancak CHP'li üyelerin toplantıya katılmaması nedeniyle mecliste yeterli çoğunluk oluşmadı ve seçim 23 Eylül'e ertelendi.

Oylamada ilk turdan itibaren üstünlük AK Parti'deydi

Bugün Taş Mektep'te toplanan Adalar Belediye Meclisi'nde iki aday yarıştı.

AK Parti: Kemal Türkyılmaz



CHP: Aytül Ekşiyan

İlk turda Türkyılmaz 5 oy alırken Ekşiyan 4 oyda kaldı. İkinci turda da benzer tablo yaşandı. Ancak oy pusulalarından biri geçersiz sayılınca tartışmalar büyüdü ve salonda tansiyon yükseldi.

Mecliste gerginlik, salon boşaltıldı

İkinci turun ardından taraflar arasında itirazlar yükseldi. Yaşanan tartışmalar üzerine salon boşaltılırken CHP ve YENİ Parti'li üyeler üçüncü tur oylamasına katılmama kararı aldı.

Üçüncü ve dördüncü turda AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz kullanılan 5 oyun tamamını alarak Adalar Belediye Başkanvekili seçildi. Böylece belediyenin yönetimi resmen AK Parti'ye geçti.

Üç CHP'li isim tartışmanın odağı oldu

Seçimin ardından CHP yönetimi dikkat çeken bir disiplin süreci başlattı. AK Parti adayına destek verdiği belirtilen üç CHP'li meclis üyesinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği açıklandı. Bu gelişme, seçim kadar parti içindeki dengeleri de tartışma konusu haline getirdi.

Seçimde dikkat çeken ayrıntılar

Gelişme Ayrıntı İlk seçim 21 Eylül'de yeter sayı sağlanamadı Yeni seçim tarihi 23 Eylül AK Parti adayı Kemal Türkyılmaz CHP adayı Aytül Ekşiyan İlk tur sonucu 5-4 Sonuç Kemal Türkyılmaz başkanvekili seçildi

Siyasi yankıları sürüyor

Adalar Belediyesi'ndeki yönetim değişikliği yalnızca ilçe siyaseti açısından değil, İstanbul'daki belediye dengeleri bakımından da dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Seçimin ardından hem CHP'nin disiplin süreci hem de mecliste yaşanan tartışmalara ilişkin hukuki ve siyasi değerlendirmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.