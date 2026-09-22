Orient Express VI Atabay Challengers ekibi, bu yıl 25'inci kez düzenlenen Bosphorus Cup 2026 yelken yarışlarını birincilikle tamamladı.

İSTANBUL (İGFA) - Orient Express VI Atabay Challengers ekibi, 17-19 Eylül tarihlerinde düzenlenen Bosphorus Cup 2026 yelken yarışının şampiyonu oldu. 2002'de ilki düzenlenen Bosphorus Cup'ta Bülent Atabay yönetiminde birinci olan Orient Express, aynı başarıyı 25'inci yılda da tekrarlayarak birincilik kupasına ulaştı.

Türkiye'den ve yurt dışından yelken takımlarını İstanbul'da buluşturan Bosphorus Cup'ta ekipler, Caddebostan ve Adalar parkurlarının ardından İstanbul Boğazı'nda organizasyonun simgesi olan kristal-gümüş kupaya ulaşmak için mücadele etti. Atabay Challengers ekibi, toplam altı yarış sonunda 17 net puanla genel klasmanın birincisi olmayı başardı.

Orient Express yelken takımları Türkiye'nin en önemli yat yarışlarında mücadele ediyor

Temelleri Atabay Onursal Başkanı Zeki Bülent Atabay'ın öncülüğünde 1980'li yıllarda atılan Orient Express yelken takımları, Türkiye'nin en önemli yat yarışlarında mücadele ediyor ve uluslararası organizasyonlarda da ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Atabay'ın doğa sporları aracılığıyla sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaşmasına katkı sunan kurumsal sosyal sorumluluk programı Atabay Challengers çatısı altında yarışan Orient Express yelken takımları, Bülent Atabay'ın yelken mirasının önemli bir bölümünü oluşturuyor. Atabay Challengers çatısı altında yelkenin yanı sıra; Formula Kite, yamaç paraşütü, açık su ve dayanıklılık sporları ile kayak gibi farklı branşlarda mücadele eden sporcularla takımlar yer alıyor.