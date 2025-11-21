Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) Aile ve Çocuk Hizmetlerinde görev yapan Psikolog Şevval Kaya Yılmaz, sosyal medyanın bireylerin öz-değer algısı üzerindeki etkilerine dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) Aile ve Çocuk Hizmetlerinde görev yapan Psikolog Şevval Kaya Yılmaz, sosyal medyanın bireylerin öz-değer algısı üzerindeki etkilerine dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. Özellikle gençler başta olmak üzere birçok kişinin kendisini paylaşımlar, beğeniler ve yorumlar üzerinden tanımlamaya başladığını belirtti.

ÖZ DEĞERİMİZİ DIŞ ONAYA TESLİM ETMİŞ OLUYORUZ

Psikolog Şevval Kaya Yılmaz yaptığı açıklamada, 'Günümüzde sosyal medya sadece iletişim aracı değil, aynı zamanda bir kimlik alanı haline geldi. Artık kendimizi ifade etme biçimimiz, paylaştığımız fotoğraflar, aldığımız beğeniler ve yorumlarla şekilleniyor bu da zamanla öz-değerimizin ölçüsü hâline gelebiliyor. Daha çok beğeni, daha fazla kabul gördüğümüz hissini yaratabiliyor. Yani öz değerimizi dış onaya teslim etmiş oluyoruz. Bu durum, zamanla benlik algımızı etkiliyor. İçsel değerler dışarıdan gelen onaya bağladığında, öz-değer duygusu zayıflamaya başlıyor. Oysa gerçek öz saygı, dış onaydan bağımsız olarak kişinin kendi değerini tanımasıyla ve kabul etmesiyle gelişir.

'DİJİTAL DÜNYAYI GERÇEKLE KARIŞTIRMAYIN'

Yılmaz, 'Unutulmamalıdır ki insanlar sosyal medyada genellikle en mutlu, en başarılı ve en estetik hallerini paylaşır. Bu da gerçeğin yalnızca küçük bir kısmını gösterir. Başkalarının mükemmel hayatlarına baktıkça, kendi hayatımızı eksik ya da yetersiz görmeye başlarız. Neden ben böyle görünmüyorum gibi. Oysa sosyal medyada gördüklerimiz bir seçili gerçekliktir. Sosyal medyada geçirdiğiniz zamanı ve içerikleri nasıl tükettiğinizi gözlemleyin. Ne tür içerikler sizi iyi hissettiriyor, hangileri sizi olumsuz etkiliyor? Bunlara bakın. İkincisi ise dijital dünyayı gerçekle karıştırmayın' dedi.

'SOSYAL MEDYA DETOKSLARI YAPIN'

Psikolog Şevval Kaya Yılmaz konuşmasını şu sözlerle tamamladı, 'Unutmayın, sosyal medyada paylaşılanlar genellikle gerçeğin sadece 'iyi' kurgulanmış bir kesitidir. Üçüncüsü içsel kaynaklarınıza odaklanın. Beğenilmek ve onaylanmak yerine, sizi siz yapan değerleri hatırlayın. Hedefleriniz, ilişkileriniz ve duygularınız sizinle ilgilidir, başkalarının ekranlarıyla değil. Dördüncüsü sosyal medya detoksları yapın. Zaman zaman çevrimdışı kalmak ve dikkatinizi gerçek hayattaki deneyimlere yöneltmek size iyi gelebilir' ifadelerini kullandı.