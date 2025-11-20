Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi; çocukları bilim, çevre ve teknoloji ile buluşturmaya devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Çocukların bilim temelli bilinçle büyümesi için her ayrıntısı düşünülen Mercan'da onlarca interaktif deney düzeneği, atölyeler ve yüksek kapasiteli planetaryum, ara tatilde de ziyaretçilerin gözdesi oldu.

'Keşfet, öğren ve üret' diyerek yola çıkan Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Türkiye'de iklim ve çevre temalı ilk ve tek bilim merkezi olma unvanıyla, çocukların bilime olan ilgisini pekiştiriyor. Eğlenceli ve öğretici etkinlikleriyle ara tatili daha da keyifli hale getiren merkez, çocukları eğitici bir keşif yolculuğuna çıkarıyor.

MERCAN, ARA TATİLDE 900'DEN FAZLA ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI

Okulların ara tatil döneminde randevusuz olarak hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, kent içinden olduğu kadar çevre illerden de yoğun ziyaretçi akınıyla karşılaştı.

Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Osmaniye'den gelen çocuklar, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi ile bilim dolu günler yaşadı. Planetaryum gösterileri, gözlemevi seansları, iklim ve çevre sergileri ile çocukların, ebeveynlerin ve gençlerin buluşma adresi haline gelen Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde; iklim değişikliği, çevre kirliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, küresel ısınma ve biyoçeşitlilik gibi konularda farkındalık kazandırmanın en keyifli yolları keşfedildi.

Ara tatil boyunca 900'den fazla ziyaretçiyi ağırlayan Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde, 'Minik Mucitler' ve diğer atölyelerde yüzlerce öğrenci yeni deneyimler kazandı. Sadece çocukların değil, yetişkinlerin de farkındalık ve bilinç kazanmasına aracı olan Merkez, öğretici ve eğlenceli yolculuğuna ara vermeden devam ediyor.