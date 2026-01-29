Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ara tatili çocuklar ve aileler için hem eğlenceli hem de öğretici hale getiriyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Sömestr Atölyeleri' Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) yoğun ilgiyle devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen 'Sömestr Atölyeleri' aileleri ve çocukları sanat, oyun ve eğlenceyle bir araya getirerek birbirinden renkli atölyelerde keyifli ve verimli vakit geçirmesini sağlıyor.

KÜÇÜK MÜZİSYENLER, BÜYÜK DESTEKÇİLER

Ebeveyn-çocuk atölyeleri kapsamında Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'nde, 'Küçük Müzisyenler, Büyük Destekçiler' atölyesi düzenlendi. Usta eğitici eşliğinde terimleri öğrenen çocuklar, velilerine gitar çalarak keyifli anlar yaşattı.

AİLEYLE SES KEŞFİ

Sömestr atölyeleri kapsamında gerçekleştirilen 'Aileyle Ses Keşfi' etkinliğinde ise aileler ve çocuklar birlikte müzik yapma deneyimi yaşadı. Nefes kullanımı ve doğru şarkı söyleme tekniklerinin uygulandığı atölye, müziği keyifli bir paylaşım alanına dönüştürdü.

KENDİ KIYAFETLERİNİ TASARLADILAR

Ara tatil atölyelerinde çocuklar ayrıca anneleriyle birlikte kendi kıyafetlerini tasarladı. Çanta Charm Atölyesi'nde ise anneler boncuklardan aksesuar üretirken, çocuklar kendi anahtarlıklarını tasarladı.

HAYAL GÜCÜ OBJEYE DÖNÜŞTÜ

'Balinanın Sırtındaki Şehir' atölyesinde çocuklar hayal güçlerini tasarımlarına yansıttı. Renkli görüntülere sahne olan etkinliklerden mutlu ayrılan aileler, Sakarya Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.