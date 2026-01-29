Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Balıkesir için gençlerle el ele' ilkesiyle hareket ederek gençlerle buluştu.

BALIKESİR (İGFA) - Şehrin yönetiminde gençlerin fikirlerini önemseyen, 'Balıkesir için gençlerle el ele' ilkesiyle hareket eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, gençlerle bir araya geldi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile Altıeylül Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri ile bir araya geldi.

Balıkesir Kent Konseyinde gerçekleşen buluşmada gençlerin kent yönetimine katılımı, gençlik çalışmaları ve yerel düzeyde hayata geçirilebilecek projeler ele alındı.

Gençlerin hayallerinin kendisinin yol haritası olduğunu ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, gençlerin yerel yönetime katılımlarının büyük önem taşıdığını söyledi.

Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden'in de eşlik ettiği ziyarette Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile Altıeylül Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Her çalışmada gençlerin yanında olduğunu belirten Akın, 'Birbirinizle rakip değil, birlik olun. Birlikte hareket edin. Bir ve beraber olmalısınız ki işler büyüsün. Balıkesir birliğin ve beraberliğin tam merkezidir. Kuvayımilliye şehrine de bu yakışır.' diye konuştu.