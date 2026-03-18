Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, İlçe Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler rahmet ve minnetle anıldı.

Anma programı, Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu'nda devam etti. Programda öğrenciler tarafından şiirler okunurken, 'Çanakkale Geçilmez' temalı oratoryo video gösterimi sunuldu. Öğrencilerin sahnelediği 'Bir Hilal Uğruna' adlı tiyatro gösterisi izleyicilerden beğeni aldı.

Programa, Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, ilçe protokolü, gaziler, jandarma ve emniyet personeli ile mahalle muhtarları katıldı.

Düzenlenen programda, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemi bir kez daha vurgulandı.