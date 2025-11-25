Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın sözünü verdiği şehrin spor altyapısını güçlendirecek spor salonları yatırımları süratle ilerliyor.

SAKARYA (İGFA) - Adapazarı Karakamış'taki spor salonu projesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Alemdar, salonun gençlerle en kısa sürede buluşturulması için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Başkan Alemdar, 'Şehrimizin tamamında spor yatırımlarımızı bir bir hayata geçiriyoruz. Arifiye'mizde gençlik merkezi, yüzme havuzu, 4 farklı ilçede spor salonu ve 17 mahallemizde futbol, basketbol sahalarımıza başladık.

Binlerce gencimiz en güzel spor kompleksleriyle buluşacak ve Sakarya'mız inşallah modern spor tesislerine kavuşacak' dedi.

4 SPOR SALONU, 1 HAVUZ VE 1 GENÇLİK MERKEZİ

Alemdar, şehirde ilk etapta 4 spor salonu, Arifiye Gençlik Merkezi ve Arifiye Yüzme Havuzu projesinin hayata geçirileceğini açıklamış ve kısa bir süre sonra Adapazarı Karakamış, Kaynarca, Erenler Çaybaşı'nda kapalı spor salonları için çalışmalar başlamıştı.

Ayrıca Arifiye'de binlerce gencin merakla beklediği Arifiye Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi Projesi de kısa sürede hız kazandı.

KARAKAMIŞ'I İNCELEDİ

Başkan Alemdar, yapımı kısa bir süre önce başlayan Adapazarı Karakamış Kapalı Spor Salonu'nun inşa sürecini yerinde inceledi. Alemdar'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aslan Yılmaz, Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Mutlu ve Büyükşehir Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin eşlik etti.

'GENÇLERİMİZİ EN KISA SÜREDE BULUŞTURACAĞIZ'

Alemdar, 'Şehrin dört bir köşesinde spor yatırımlarımızın hayata geçmesi için çalışmalarımız sürüyor. Hepsi birbirinden değerli projelerimizi yapılacak bölgelerin ihtiyaçlarına göre tasarlayıp inşa ediyoruz. Bu kapsamda Adapazarı ilçemize yakışan 1.500 kişilik kapasitesiyle spor organizasyonlarına ev sahipliği yapabilecek bir kapalı spor salonunu kazandırıyoruz. Projenin gençlerimizle en kısa sürede buluşması için tüm imkanlarımızı seferber ettik' dedi.

'TESİSLEŞME HIZ KAZANIYOR:'

Başkan Alemdar, 'Şehirde gençlerin başarısı, dünya çapında değerlerin yetişmesi için tesisleşmenin önemini her fırsatta ifade ediyorum. Şehirde spor yatırımı tarihinde örneği olmayan bir atılım yaptık. Arifiye'mizde gençlik merkezi, yüzme havuzu, 4 farklı ilçede spor salonu ve 17 mahallemizde futbol, basketbol sahalarımıza başladık. Binlerce gencimiz yaşadığı mahallede en modern imkanlarla buluşacak ve Sakarya'mız inşallah yine eski günlerde olduğu gibi sporda dünyanın tanıdığı şampiyonları yetiştirecek. Bu bütünsel vizyon, gayretle bütünleşerek güzel şehrimizi başarıya götürecek.'