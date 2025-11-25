Ankara Sosyal İşler Müdürlüğü'nde kalan 39 çocuk, 'Bu Forma Benden Sana Kardeşim' projesi kapsamında İstanbul'a getirilerek Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda unutulmaz bir Beşiktaş-Samsunspor maçı deneyimi yaşadı.

ANKARA (İGFA) - Beşiktaşlı gönüllülerin başlattığı 'Bu Forma Benden Sana Kardeşim' projesi, bu kez Ankara'dan gelen minik yürekleri İstanbul'da ağırladı.

Ankara Sosyal İşler Müdürlüğü'nde kalan 39 çocuk, Beşiktaş-Samsunspor maçını izlemek ve Beşiktaş ruhunu yerinde hissetmek için TÜPRAŞ Stadyumu'nda ağırlandı.

Ankara'dan yola çıkan çocuklar, İstanbul'da unutamayacakları bir gün yaşadı. Program kapsamında ilk olarak Kartal Yuvası mağazasını ziyaret eden çocuklar, kendi seçtikleri Beşiktaş formalarını teslim aldı. Ardından Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda özel bir tur düzenlendi; çocuklar soyunma odalarını, saha kenarını ve kulübün tarihini yansıtan alanları yakından görme fırsatı buldu.

Günün finalinde ise çocuklar, kendileri için ayrılan bölümde tribün coşkusuna ortak olarak Beşiktaş-Samsunspor maçını hep birlikte izledi. Miniklerin mutluluğu ve siyah-beyaz atmosfere karışan sevinçleri, stadyumda duygusal anlar yaşattı.

Ayrıca etkinliğe Düzce Beşiktaşlılar Derneğinin katkılarıyla ilave olarak 15 çocuk daha davet edilerek programa katıldı.

Etkinlik, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün doğrudan desteğiyle hayata geçirildi. Beşiktaş JK Başkanı Serdar Adalı'nın liderliği ve Beşiktaş JK İcra Kurulu Danışmanı ile STK Projeleri Direktörü Hatice Şule Gökırmak'ın katkıları, Ankara'dan gelen çocukların profesyonel ve özenli bir şekilde ağırlanmasını sağladı.

Proje; BBJK Genel Kurul Üyeleri Dostluk Grubu, Perpa Kartalları, ve Ankara Valiliği iş birliği ve Beşiktaş Kulübünün desteği ile hayata geçirildi.