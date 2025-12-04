TFF Tahkim Kurulu, 3 Aralık 2025 tarihli toplantısında görüşülen dosyalarda PFDK tarafından verilen cezaların tamamını onadı. Çok sayıda futbolcuya bahis eylemi nedeniyle verilen hak mahrumiyeti cezaları geçerliliğini korudu. Roland Sallai'nin men cezası ise resmen onaylanmış oldu.

İSTANBUL (İGFA) - TFF Tahkim Kurulu, 3 Aralık 2025 tarihli toplantısındaki gündeminde 36 dosyayı karara bağladı. Kurul, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından bahis eylemleri nedeniyle verilen hak mahrumiyeti cezalarının tamamını yerinde bularak futbolcuların itirazlarını oybirliğiyle reddetti.

Kurulun değerlendirmesine göre, futbolcular hakkında FDT'nin 57/2. maddesi ile bazı dosyalarda 13. madde uyarınca uygulanan hak mahrumiyeti cezalarında 'sübut, hukuki niteleme ve ceza tayini' açısından herhangi bir isabetsizlik bulunmadı.

CEZALAR 45 GÜNDEN 12 AYA KADAR DEĞİŞİYOR

Buna göre kurul; Abdulkadir Sünger, Ahmet Daniel Akyıldız, Ahmet Emre Polat, Ahmet Sun, Alpay Koçaklı, Batuhan Güner ve Batuhan Yılmaz gibi oyunculara verilen 45 günlük hak mahrumiyetlerinin yanı sıra; 3 ay, 6 ay, 9 ay ve 12 ay hak mahrumiyeti cezaları alan çok sayıda futbolcuya ilişkin itirazları da reddetti. Böylelikle bahis eylemleriyle ilgili PFDK kararları eksiksiz şekilde onanmış oldu.

SALLAİ'NİN CEZASI DA DEĞİŞMEDİ

Öte yandan toplantının dikkat çeken dosyalarından biri Galatasaraylı futbolcu Roland Sallai oldu. Rakip oyuncuya yönelik 'ciddi faul' nedeniyle FDT'nin 43. maddesi kapsamında verilen 2 resmi maçtan men cezası, Tahkim Kurulu tarafından hukuka uygun bulunarak oybirliğiyle onandı.

