Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım kültür sanat etkinlikleri kapsamında, Türk edebiyatının usta kalemi Sait Faik'in yaşamını konu alan 'Hayatı Hikâye Olan Adam: Sait Faik' adlı tiyatro oyununu tiyatro severlerle buluşturdu.

İLHAM VEREN DETAYLAR, TEK KİŞİLİK ÖZEL YAPIM

Özgür Özgülgün Tiyatrosu tarafından sahneye taşınan tek kişilik özel yapım eser, Sait Faik'in yaşamından kesitleri etkileyici bir anlatımla izleyicilere aktardı. Oyunda, yazarın iç dünyası, dönüm noktaları ve eserlerine ilham veren detaylar sade fakat etkili sahne düzeniyle sunuldu.

GÜÇLÜ PERFORMANS

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen gösterimde salon tamamen dolarken, tiyatro severler tek kişilik performansı büyük bir ilgiyle takip etti. Oyuncu Özgür Özgülgün'ün güçlü performansı, duygusal yoğunluğu yüksek anlar ve samimi anlatımıyla izleyicilerden yoğun alkış aldı.